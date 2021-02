Avoirs et remboursements pour les vols French Bee

Avec la fermeture des frontières aux seuls "motifs impérieux" pour les voyageurs souhaitant se rendre en Polynésie, la compagnie aérienne French bee a adapté ses programmes de vol pour les trois prochaines semaines à raison d'un vol aller-retour par semaine. La compagnie low-cost indique qu'en cas de report du voyage, les clients ne seront pas soumis à des frais de modification. Seul un "réajustement tarifaire" sera pratiqué en fonction des nouvelles dates de voyage. French bee précise par contre que toute demande de modification "doit impérativement être formulée avant la date initiale de départ" via l'espace Gérer ma réservation . Elle précise aussi que tous les billets achetés avant le 29 septembre ne pourront être modifiés en ligne ( contactez-nous ).French Bee indique sur son site que des avoirs valables pendant 12 mois pour toutes les destinations de la compagnie seront proposés pour les vols prévus entre les 16 janvier et 31 mars 2021, soit depuis la mise en place des nouvelles restrictions sanitaires. La demande devra être faite au plus tard six jours avant la date initiale de départ. La compagnie aérienne précise que si, à l'issue de ces 12 mois, ses clients n'ont pas pu utiliser ces avoirs "de nouvelles dispositions seront prises, si possible en remboursement". Des demandes de remboursement peuvent également être formulées directement, si les clients ne peuvent bénéficier d'avoirs. Enfin, la compagnie informe ses passagers qu'à compter du 16 février, tous les départs et arrivées à Paris-Orly se feront au terminal Orly 3.