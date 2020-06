Aventurez-vous dans les légendes polynésiennes

« J’avoue que le scénario et toute la production, avec cette redécouverte pour certains des mythes et légendes polynésiens, c’est une excellente idée. Ils n’ont pas manqué de créativité, les 10 mini-jeux correspondent tous à une légende, c’est très intéressant. Et comme il sera mis en ligne gratuitement, ça permettra aux enfants de découvrir nos légendes !

On a tendance à opposer tradition et modernité mais, à mon sens, on ne doit pas les opposer, ils s’enrichissent. Justement, ces nouvelles technologies permettent de redécouvrir notre culture autrement, surtout pour ces nouvelles générations.

Et ce jeu est une belle démonstration des compétences numériques apportées par cette école Poly3D, la possibilité offerte localement à nos jeunes de pouvoir bien se former à ces métiers, dans un état d’esprit qui correspond à leur génération ! »