Avec la peinture, Benilde Menghini voit “la vie en couleur”

TAHITI, le 6 juin 2023 - Tahiti, le 6 juin 2023 - Elle expose pour la première fois à la galerie du Chevalet. Mais ce n’est pas son premier événement en Polynésie. Benilde Menghini est arrivée à Tahiti en 1985. Depuis, elle présente régulièrement son travail toujours joyeux et coloré.



“ Je suis beaucoup dans les couleurs, mon travail est très joyeux ”, décrit la peintre Benilde Menghini. Elle expose actuellement une cinquantaine d’œuvres à la galerie du Chevalet. L’artiste se définit comme quelqu’un “ de pas très serein ”. “ Je ne suis pas très positive et je ne veux pas que mes toiles soient le miroir de mes angoisses. ” Aussi a-t-elle besoin de peindre des situations heureuses, pleines de vie. Pour ce nouveau rendez-vous, elle présente “ toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, beaucoup de fleurs, de nature, de feuillages ”. L’événement est “ festif ”.



“Je suis encore passionnée”



Benilde Menghini, grâce à la peinture, a trouvé un équilibre. Elle est pleinement heureuse dans son atelier où elle s’installe tous les jours. “ Je suis toujours inspirée. Le jour où cela ne sera plus le cas, je m’arrêterai. Aujourd’hui, je reste passionnée .”



Elle avait ses habitudes à la galerie des Tropiques qui a fermé ses portes l’an passé, en juin. Elle fait, cette semaine, ses premiers pas à la galerie du Chevalet. Elle présente des œuvres de différents formats, de vingt centimètres à plus d’un mètre. Toutes sont des huiles sur toile. Elle n’a pas, comme à son habitude, réalisé de vases. “ C’est vrai qu’en général, j’en ai toujours trois ou quatre. ” Elle travaille alors sur de la terre cuite ou de la porcelaine et utilise de l’huile. La technique est très particulière, “c’est une espèce de défi que de créer sur une forme ronde”. Cette année, elle n’a malheureusement pas pu trouver les supports.



Originaire d’Italie



L’artiste en née en Italie, sur la côte adriatique, “ mais j’ai passé plus de la moitié de ma vie en Polynésie ”. Elle a suivi des études en architecture et en beaux arts à Venise. “ C’est une ville que j’ai beaucoup aimée et où j’aurais pu vivre .” La vie en a décidé autrement. De rencontres en opportunités, elle s’est retrouvée à Tahiti en 1985. “ Je n’avais pourtant jamais envisagé de m’y installer ”, précise-t-elle. “ Mais je n’ai jamais pu repartir .”



Au début, elle a fait des aquarelles et du dessin, elle a longtemps vécu sur un bateau et ces techniques étaient les plus adaptées à son environnement. Puis, elle a répondu à des commandes d’hôtel et est passée aux œuvres grands formats, utilisant alors de l’acrylique sur de grandes toiles ou des panneaux de bois. Ensuite, Benilde Menghini s’est emparée de l’huile. Elle reprend de temps en temps l’aquarelle ou le fusain, mais cela reste anecdotique.



Un univers tendre



Son style est figuratif, ses supports préférés sont les toiles, parfois le bois. Elle prend aussi du plaisir à peindre sur des vases en céramique ou en verre. Ses œuvres parlent d’un univers tendre et plein de quiétude. Les scènes, personnages et couleurs, témoignent de la vie polynésienne. Son pinceau sculpte les drapés, révèle les transparences et les formes, éclaire les scènes. Ses vahine sont empreintes de “ cette insouciance qui ne voit pas le temps s’écouler ”. La ligne sinueuse dessine les pleins et les déliés du corps pour révéler la grâce et la douceur. L’univers de Benilde Menghini est à découvrir jusqu’au 10 juin à la galerie du Chevalet.





Pratique



Jusqu’au 10 juin à la galerie du Chevalet

Entrée libre

Horaires : le lundi de 13h30 à 17h30, le mardi, mercredi et jeudi de 8 heures à midi et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8 heures à midi et de 13h30 à 16h30, le samedi de 8 heures à midi.



Contact





Site internet de l'artiste.

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 6 Juin 2023 à 17:12 | Lu 207 fois