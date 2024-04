Avec Wigo, ​le Pays finance le concurrent de NiuCar

Tahiti le 24 avril 2024. Une nouvelle application va faire son apparition pour proposer un service de covoiturage à Tahiti, financée par le Pays. Un service qui existe déjà par ailleurs.





Afin de développer le covoiturage à Tahiti, la direction des transports terrestres a lancé un appel à projets le 13 novembre dernier pour le « déploiement d’une preuve de concept de covoiturage en Polynésie française ». A son issue, un lauréat a été retenu afin de mettre à disposition de la population une application mobile proposant des trajets de covoiturage en qualité de conducteur ou de passager.



La Polynésie française a fait le choix de subventionner « Hello Scoot », lauréat de l’appel à projets, à hauteur de 49 millions de francs pour l’application mobile « WIGO ».



Cette subvention permettra notamment de prendre en charge les trajets de covoiturage à hauteur de 500 francs mensuel par personne jusqu’en juin 2025. Il suffira de s’inscrire sur l’application pour bénéficier de cette prise en charge forfaitaire.

L’application sera disponible sur IOS et Android à compter du 15 mai 2024.



Une façon aussi pour le Pays de financer la concurrence à l’application NuiCar, déjà largement utilisée au Fenua, solution de covoiturage, et très décriée par les syndicats des taxis et estimée illégale par la Direction des transports terrestres.