Avec "Les P’tits mythos", plongez dans la mythologie grecque

TAHITI, le 20 septembre 2022 - Le spectacle Les P’tits mythos est à destination du jeune public dès 5 ans. Il propose un voyage à la rencontre de Thésée, de Minos et du Minotaure, en Crête. La promesse d’une aventure pour toute la famille.



En quelques mots, voici le résumé du spectacle Les P’tits mythos : Dans un grenier, deux enfants découvrent un livre sur la mythologie grecque. Après avoir trouvé lumière, musique et accessoires, ils se lancent dans le fascinant récit de Thésée dans le labyrinthe du Minotaure. Avec les deux enfants, c’est tout le public qui embarque pour un grand voyage à destination de la Crête et de la mythologie grecque.



Les mythes sont des récits imaginaires qui expliquent des phénomènes sociaux mais aussi des phénomènes relatifs à l’univers, à l’ordre du monde. La mythologie grecque est l’une des plus développées de l’histoire antique. Elle relate les aventures des dieux et de héros, comme Thésée, qui est au cœur du spectacle Les P’tits mythos.



Ce spectacle est tout à la fois un conte, une pièce de théâtre et un ensemble de jeux d’ombres. Petits et grands pourront y découvrir ou redécouvrir le héros Thésée qui partit à la rencontre du roi Minos et du Minotaure, d’Ariane aussi dont le fil, salutaire, est désormais fameux. Le Minotaure est un monstre fabuleux qui possède un corps d’homme et une tête de taureau. Né des amours de Pasiphaé, la fille d’Hélios et de Persé, et d’un taureau blanc envoyé par Poséidon, il a été enfermé par Minos dans un labyrinthe.



Un spectacle amusant et bienveillant



Le spectacle Les P’tits mythos a été créé il y a une dizaine d’années. Julien Verplanken en a racheté les droits il y a 7 ans. Il a un peu remanié la mise en scène et il l’interprète, depuis, avec divers partenaires de jeu. “ Je l’ai joué dans plusieurs théâtres parisiens mais aussi en province ainsi que lors d’une tournée de 22 dates au Liban ”, précise-t-il. C’est la première qu’il le joue à Tahiti.



C’est un texte qui parle autant aux enfants qu’aux adultes. “ Car il fait résonner aussi chez les grands, notre part d’enfant ”, explique Julien Verplanken. Le spectacle rappelle qu'en chacun de nous se cache un courageux héros. Les P’tits mythos traitent du passage de l’enfant à l’adulte, de la recherche de courage chez un enfant, pour vaincre ses peurs. “ Cela peut-être la peur du noir, du monstre sous le lit. ”



Pour profiter de ce spectacle “ bienveillant et rempli d’humour ”, nul besoin d’être averti, de connaître la mythologie grecque et l’histoire de Thésée. “ Tout est bien expliqué ! On sait qui sont chacun des personnages, d’où ils viennent… ” Alors, prêt pour l’aventure ? Rendez-vous au petit théâtre de la Maison de la culture, du 23 au 25 septembre prochains.





Pratique



Au petit théâtre de la Maison de la culture.

Le vendredi 23 septembre à 19 heures, le samedi 24 septembre à 14h30 et 17 heures et le dimanche 25 septembre à 17 heures.

Tarif : à partir de 2 900 Fcfp pour les moins de 12 ans. Tickets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et Au petit théâtre de la Maison de la culture.

