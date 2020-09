Avec "Break the silence", les BTS se dévoilent

Tahiti, le 7 septembre 2020 - Le film documentaire "Break the silence" suit le groupe de musique sud-coréen BTS lors de sa tournée BTS world tour "Love yourself : speak yourself". L’occasion pour les fans de découvrir les sept membres dans leur intimité, promet la production.



Le groupe de K-pop BTS est de retour. Il ne propose pas de nouvelles chansons mais donne rendez-vous à ses fans au cinéma.



BTS (pour Bangtan Sonyeondan qui signifie "Boy scouts résistants aux balles") existe depuis 2013. En 2017, BTS a indiqué que son acronyme signifiait également Beyond the scene.



Le groupe a été formé par le label discographique sud-coréen Big Hit Entertainment. Il est suivi par les army comme s’appellent ses fans. Ils sont des millions à travers le monde. Ce qui permet au groupe de K-pop de battre des records en termes d’audience, de vente d’albums et de tickets de concert.



Un nouveau documentaire a été tourné. Intitulé Break The Silence, il aurait dû sortir en avril dernier. Il documente les deux tournées du groupe, "Love Yourself" en 2018 et "Love Yourself : Speak Yourself" en 2019.



Il est signé par Jun-Soo Park, scénariste et réalisateur sud-coréen qui a déjà réalisé d’autres documentaires sur BTS. Break The Silence dure 1h30 et sera diffusé du 10 au 13 septembre seulement, en Polynésie comme dans tous les cinémas du groupe Gaumont, Pathé et leurs partenaires.



À en croire la production, le film part à la découverte de chacun des membres et de son intimité, en coulisses, quand le show est terminé. Face à la caméra, les sept membres du groupe (Jin, Suga, J-Hope, RM, Park Ji-min, V et Jeon Jungkook) font part d'histoires encore jamais racontées.