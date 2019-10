Avant la 4ème Commission, Fritch parle climat à New-York

Papeete, le 7 octobre 2019 – Le président Edouard Fritch, sa délégation et les « pétitionnaires » de la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non-autonomes de l’ONU doivent s’exprimer mardi matin (heure de Tahiti) au siège des Nations Unies à New York devant la 4ème commission de l’Assemblée générale des Nations Unies chargée des questions de décolonisation.



Avant le discours d’Edouard Fritch et de sa délégation mardi matin à 8 heures (heure de Tahiti), ainsi que ceux des « pétitionnaires » de la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non-autonomes de l’ONU, le président du Pays a rencontré lundi à New York Miroslav Jenca, sous-secrétaire général aux affaires politiques. « Il a ainsi été question de la lutte contre les effets du réchauffement climatique, sujet sur lequel le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est beaucoup investi, en effectuant une visite officielle, sur cette thématique, au mois de mai dernier, dans le Pacifique. Le président Edouard Fritch s’était d’ailleurs entretenu, sur ce dossier, avec le secrétaire général au mois de mai, à Fidji », précise la présidence dans un communiqué.



Toujours selon la présidence, Edouard Fritch et Miroslav Jenca ont évoqué la COP 21 en 2015 à Paris « en soulignant que les nations du Pacifique attendaient désormais des actes concrets des grandes nations responsables d’une grande partie de l’émission des gaz causant le réchauffement climatique ». Le sous-secrétaire général a évoqué aussi le rôle que peut jouer, auprès des états membres des Nations Unies, le Groupe des amis sur le climat et la sécurité, qui a été créé sous l’impulsion de l’Allemagne et de Nauru. Sur le sujet, Edouard Fritch a aussi insisté sur l’importance du prochain One planet summit prévu en avril prochain, à Tahiti, avec le président de la République, Emmanuel Macron.



Enfin, le président du Pays a longuement pu s’exprimer sur son intervention prévue mardi matin devant la 4ème commission de l’Assemblée générale des Nations Unies.