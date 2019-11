Aux origines du tatau....

Tahiti, le 15 novembre 2019 - La tenue, la semaine dernière à Tahiti, d’une manifestation consacrée au tatouage a mis une fois de plus en exergue le talent de nos tatoueurs qui inspirent aujourd’hui leurs confrères dans le monde entier ; mais si les mots français de tatouage ou anglais de tattoo dérivent du tahitien tatau, et si, indubitablement, les tatouages marquisiens d’hier et d’aujourd’hui comptent parmi les plus élaborés, il n’en demeure pas moins que cette technique est bien plus ancienne ; c’est en effet en Europe que le tatouage serait né voici plus de cinq mille ans.



Le tatouage est un art millénaire, certes pas aussi ancien que l’homme, mais indubitablement extrêmement vieux. On soupçonne que les peintres des grottes ornées d’Europe ne se contentaient pas de décorer les parois de cavernes ; il est plus que probable qu’ils se peignaient aussi le corps et peut-être qu’ils se le tatouaient.

A défaut de preuves concrètes concernant nos ancêtres Cro-Magnon, l’homme tatoué le plus vieux de l’histoire a un peu plus de 5 300 ans ; il s’agit d’Ötzi, ce chasseur retrouvé momifié dans les glaces en 1991, à 3 210 mètres d’altitude (dans les Dolomites, à la frontière entre l’Italie et l’Autriche).