Aux assises, les médecins légistes accablent les parents d’Ariinui

Tahiti, le 10 septembre 2020 - Au deuxième jour de leur procès devant la cour d’assises, les parents du petit Ariinui, décédé après avoir subi des violences, ont continué à changer de version. Entendus toute la matinée, les deux médecins légistes ont cependant confirmé qu’il était très probable que le petit garçon soit mort du syndrome dit du "bébé secoué" et ce, après avoir subi des mois de négligences et deux fractures dont l’une n’avait pas été soignée.



"C’est nous deux qui avons commis les violences sur le bébé". Au deuxième jour de son procès, la mère du petit garçon décédé après avoir reçu des coups mortels, a apporté une énième version quant à la mort de son nourrisson, survenue le 18 mars 2015 à Punnauia. Cette femme de 26 ans et son compagnon de 29 ans comparaissent devant la cour d’assises de Papeete depuis mercredi matin pour répondre de "violences involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et de violences habituelles par ascendant, commises sur Ariinui, leur petit garçon qui avait un an et quinze jours lors de son décès.



Et si les deux accusés ont toujours varié dans leurs déclarations en avançant notamment que l’enfant présentait des blessures car il était une victime collatérale des violences conjugales qui avaient fréquemment lieu entre eux, les auditions des deux médecins légistes ont démontré jeudi matin que l’enfant était mort après avoir subi un violent traumatisme crânien, relatif aux lésions constatées chez les enfants victimes du syndrome du "bébé secoué". Entendu par visioconférence, le professeur Rambaud, qui a analysé les prélèvements effectués sur le corps du nourrisson lors de l’autopsie, a expliqué que ce dernier avait des traces d’hématomes au niveau de la rétine, de la moelle épinière, de la joue et du dos. Il a affirmé que le petit garçon était décédé d’un œdème cérébral "très important" qui avait lui-même causé un œdème pulmonaire "massif ". Selon ce médecin légiste, le traumatisme cérébral à l’origine de la mort de l’enfant correspond à un "secouement extrêmement violent", et se retrouve parfois chez les personnes victimes d’une chute de plusieurs étages ou d’un accident de voiture. Si l’expert a daté ce traumatisme d’une durée maximale de 12 heures avant la mort, il a également rappelé que l’enfant avait subi un autre traumatisme cérébral qui datait de 4 à 5 jours avant les faits. "L’intérêt de cet hématome plus ancien est qu’il témoigne d’une violence antérieure." Là encore, le mécanisme le plus probable pour expliquer ce premier traumatisme est un "secouement violent". Tel que l’a expliqué le professeur Rambaud à la barre, l’enfant était décédé à cause d’un "arrachement" des veines situées entre le crâne et le cerveau.