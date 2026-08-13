

Aux Tuamotu, les maite reprennent racine

Tahiti, le 7 septembre 2026 – Creuser le corail pour aller chercher l’eau sous l’atoll, fabriquer son compost avec les plantes locales, puis y faire pousser taro, patate douce, igname ou bananier. Pendant des siècles, les Paumotu ont cultivé dans les maite, ces fosses creusées jusqu’à proximité de la lentille d’eau douce pour permettre aux plantes d’y accéder par capillarité. Une pratique presque disparue que le projet Komo Maite fait revivre à Nukutavake. Après la restauration de trois fosses et les premières récoltes, un guide pratique en français et en pakumotu vient désormais transmettre le mode d’emploi.





À Nukutavake, les premiers taros sont déjà sortis de terre. Une petite victoire pour une technique agricole dont il ne restait, il y a encore quelques années, que des vestiges et des souvenirs. “Quand j’étais enfant, ma grand-mère me parlait des maite, mais personne ne savait plus vraiment quelle était leur fonction et surtout, comment les entretenir”, témoignait récemment Charles Tereroa, coprahculteur à Nukutavake, auprès de Vai Natura. Aujourd’hui, l’une des trois fosses restaurées dans le cadre du projet Komo Maite se trouve sur son terrain. Et la famille peut de nouveau “déguster des taros qui poussent localement”.



Dans la version courte et bilingue du guide pratique qui vient d’être publiée, les auteurs détaillent cette agriculture pensée pour les contraintes des atolls. Au fond du maite, ils recommandent ainsi de conserver “environ 30 à 40 cm” de sol entre les plants de taro et le niveau de la lentille d’eau douce, pour permettre aux racines d’y accéder sans noyer le tubercule.



L’abandon progressif de ces pratiques a laissé nombre de maite envahis par les cocotiers, les ’aito et la végétation. Depuis 2024, Vai Natura tente à Nukutavake d’en retrouver le fonctionnement en croisant savoirs ancestraux et études scientifiques, avec notamment l’association Anaa Pu Tahi Haga no Ganaa, qui apporte son expérience des pratiques agricoles traditionnelles et de la restauration des forêts naturelles des atolls.



Des savoirs remis entre les mains des habitants



Restaurer un maite ne consiste pas simplement à recreuser une fosse. Il faut enlever les cocotiers et espèces envahissantes, travailler les différents niveaux du terrain, recréer un sol fertile puis réinstaller les plantes indigènes qui apportent ombre et matière organique. “Les anciens créaient du compost avec un mélange de feuilles sèches d’arbres indigènes”, rappelle ainsi le guide. Aujourd’hui, des feuilles de geogeo ou de kahāia peuvent être laissées à décomposer pendant cinq mois avant d’être mélangées au sable et utilisées dans la fosse. Une agriculture reposant largement sur les ressources disponibles sur l’atoll et qui doit aussi contribuer à réduire la dépendance aux produits alimentaires importés.



Après un premier guide détaillé publié cette année, Komo Maite en propose désormais une version courte et surtout bilingue français-pakumotu. Choix du site, remise en état de la fosse, fabrication du compost, sélection des plants, plantation, entretien puis récolte : les sept étapes sont présentées dans les deux langues.



Une manière de transmettre non seulement une technique, mais aussi les mots qui l’accompagnent. Avec l’espoir que l’expérience de Nukutavake fasse des petits : les premières restaurations ont déjà poussé d’autres habitants de l’atoll à remettre d’anciens maite en culture.



Rédigé par D'après communiqué le Lundi 7 Septembre 2026 à 14:34 | Lu 1193 fois



