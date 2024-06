Autriche: un disparu après de fortes pluies, un avion pris dans un orage de grêle

Vienne, Autriche | AFP | lundi 10/06/2024 - L'Autriche est frappée depuis plusieurs jours par des violents orages ayant provoqué la disparition d'un homme et causé de nombreux dégâts, un avion ayant aussi été fortement endommagé par la grêle en plein vol.



Un retraité de 77 ans "qui était allé voter en voiture pour les européennes" dimanche n'est pas rentré depuis chez lui à Mischendorf (est), a indiqué la police dans un communiqué lundi. Les recherches se poursuivent pour le retrouver.



Les pluies très abondantes ont particulièrement touché le sud de la région du Burgenland, frontalière de la Slovénie et de la Hongrie, où elles ont provoqué de nombreux dégâts, faisant céder une digue, mais tout le pays est concerné à des degrés divers.



Routes impraticables, caves et champs inondés avec plus de 2.000 interventions de pompiers dans plusieurs régions: les fortes pluies des dernières semaines ont amené les affluents et les lacs à des hauteurs d'eau alarmantes.



En Styrie (sud-est), six bureaux de vote ont été inondés ou étaient inaccessibles, selon les autorités locales interrogées par l'AFP.



Un ouvrier croate de 36 ans, effectuant des travaux avec une pelleteuse, est tombé dans un ruisseau et s'est retrouvé coincé dans la cabine.



Il est décédé à l'hôpital malgré les tentatives de réanimation et son décès est considéré par le police comme un accident du travail.



Par ailleurs, un avion de la compagnie Austrian Airlines en provenance de Palma de Majorque a été pris, dimanche en fin d'après-midi à l'approche de Vienne, dans un orage de grêle.



"Selon l'équipage du cockpit, celui-ci n'était pas visible sur le radar météorologique", a expliqué le groupe dans une déclaration transmise lundi à l'AFP.



Un appel de détresse "Mayday" a été lancé avant un atterrissage sans encombres à l'aéroport. Aucun passager n'a été blessé au cours de cet "incident qui n'a duré que quelques secondes".



Des photos diffusées par la télévision publique montrent un appareil avec les deux vitres avant du cockpit criblées d'impacts, le nez de l'avion manquant et certains panneaux arrachés.



Le pic de la hauteur d'eau est prévu pour demain et les précipitations doivent se poursuivre jusqu'à mercredi soir, selon le service national de météorologie.