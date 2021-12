Autotests en vente dans les grandes surfaces

Paris, France | AFP | mercredi 29/12/2021 - Le gouvernement a fini par trancher : jusqu’au 31 janvier, les autotests pourront être vendus par la grande distribution, qui s’engage à les proposer à prix coûtant, soit à moins de 2 euros l’unité. Si Leclerc et Carrefour annoncent des premières livraisons très rapides, il faudra en général attendre une dizaine de jours pour les trouver en rayon.



Les autotests arrivent en rayons : au lendemain de la publication d'un décret autorisant leur vente par la grande distribution, ils sont déjà en tête de gondole dans certaines grandes surfaces comme au Carrefour d'Auteuil, dans le XVIème arrondissement de Paris. Dans cet hypermarché de l'ouest parisien, difficile de les rater: les autotests Covid trônent à l'entrée du magasin aux côtés des masques et du gel hydroalcoolique, sous une affiche rouge “Bons plans”.



Depuis la publication mardi au Journal officiel d'un décret autorisant la vente d'autotests antigéniques en dehors des pharmacies jusqu'au 31 janvier, les enseignes se sont précipitées pour être les premières à en proposer. Chez E.Leclerc, deux magasins sur trois devaient ainsi être approvisionnés mercredi. Chez Intermarché et Netto, on en promet dès jeudi tandis que Lidl estime que les commandes devraient prendre dix jours à arriver.



Concurrence avec les pharmacies



Carrefour propose la boîte de cinq tests à 9,75 euros, soit 1,95 euros le test, contre 4 à 5 euros en pharmacie. Comme la plupart de ses concurrents, l'enseigne assure vendre “à prix coûtant”, sans faire de marge. Pour le moment, le magasin limite le nombre de boîtes à cinq par client. “On veut qu'un maximum de personnes puissent en profiter, on avait fait la même chose au début avec les masques”, explique Mathilde Dénouël. Et comme au moment de l'arrivée des masques en grandes surfaces au printemps 2020, la question de l'approvisionnement fait polémique : plusieurs organisations de pharmaciens accusent la grande distribution d'avoir “pillé” les stocks de leurs fournisseurs et d'être à l'origine de ruptures en officines.



De son côté, Carrefour assure qu'une moitié de ses stocks provient de ses propres filières d'approvisionnement à l'étranger et l'autre moitié de grossistes ayant importé des autotests en France. “Les rôles des pharmacies et des grandes surfaces sont complémentaires et seul doit compter l'intérêt des Français dans une période sanitaire difficile”, défend la Fédération du commerce et de la distribution, l'une des principales voix du secteur.



Les pharmaciens dénoncent surtout la disparition de leur rôle de conseil avec cette vente en libre-service. Plusieurs syndicats ont signé un communiqué commun avec l'Ordre des pharmaciens qui qualifie le choix du gouvernement d'“incompréhensible et risqué pour la santé publique”. Le gouvernement a pour sa part justifié sa décision par l'explosion de la demande de tests pendant les fêtes et l'importante circulation du virus.