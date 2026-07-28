

Autonomie corse: les indépendantistes de Nazione veulent "ouvrir une nouvelle page du combat national"

Ajaccio, France, le 03 août 2026. Le parti indépendantiste et pro-lutte armée Nazione a annoncé lundi vouloir "ouvrir une nouvelle page du combat national", après avoir rejeté le projet de loi sur l'autonomie de la Corse dans la République.



Le parti est revenu à la charge contre le projet de loi en annonçant la tenue de ses traditionnelles journées internationales à Corte (Haute-Corse), samedi et dimanche, qui donneront lieu à des rencontres avec des délégations indépendantistes guyanaise, martiniquaise, guadeloupéenne, comorienne et calédonienne.



Fin juin, Nazione avait déjà rejeté le projet de loi sur l'autonomie de la Corse, le qualifiant de "recul pour la lutte nationale." Le texte, adopté par l'Assemblée nationale, doit encore être entériné par le Sénat puis par les 3/5 du Congrès.



Dans le cadre des journées internationales, un débat prévu dimanche sera "l'occasion de préparer déjà l'étape suivante", met en garde Nazione, face à un projet de loi qui "n'a plus d'+autonomie+ que le nom, et ferme, à double tour, la porte à l'ensemble des revendications portées collectivement par le peuple corse ces dernieres années (statut de résident, co-officialité, pouvoir législatif, droits nationaux du peuple corse…)."



Le parti indépendantiste avertit: "l'épilogue prochain" du projet de loi "impliquera, en toute hypothèse, d'ouvrir une nouvelle page du combat national."



Les journées internationales seront aussi "l'occasion pour Nazione de rappeler leur solidarité politique avec l'action du FLNC", poursuit le parti, en référence au Front de libération nationale corse, organisation clandestine apparue en 1976 et responsable de nombreux attentats contre les forces de l'ordre ou les autorités françaises.



"Depuis maintenant 50 ans", indique Nazione, le FLNC "est un acteur central du combat pour la reconquête de nos droits nationaux."



Dans un communiqué distinct, Nazione dénonce des "perquisitions, portes défoncées" et "une intervention à 06H00 du matin" contre des militants de Nazione, un "traitement exceptionnellement musclé" pour une "altercation" qui aurait pu être traitée par "une simple convocation."



Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue lundi matin dans le cadre d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, a confirmé à l'AFP le parquet d'Ajaccio, sans vouloir donner davantage d'éléments.



Il s'agit de Pierre Paoli, considéré comme un ancien chef du FLNC, et de deux proches, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.



Ces trois hommes sont accusés d'avoir "grièvement blessé courant juillet" un quatrième dans un centre commercial d'Ajaccio, ajoute une autre source proche du dossier, sans communiquer les circonstances exactes ou les motivations de cette altercation.

Rédigé par AFP le Lundi 3 Août 2026 à 11:52 | Lu 104 fois





