

Automobile- Tavai Salmon remporte le slalom de Fare Ute

Tahiti, le 3 août 2026 - L’association sportive automobile de Polynésie (Asap) a organisé dimanche une course slalom à Fare Ute. Tavai Salmon a réalisé le temps de référence de la journée avec sa Mitsubishi Evo 8 après déduction des pénalités pour devancer Francky Lioux et sa Mercedes AMG qui avaient signé le meilleur chrono et Olomona Vongue qui pilotait une Toyota Yaris GR.



L’asphalte a bien chauffé dimanche à Fare Ute lors de la troisième course slalom de la saison. D’autant que la participation a été importante avec 19 pilotes au départ dont une féminine. Toutes les conditions étaient réunies avec du beau temps, un circuit parfaitement sécurisé pour que la course organisée par l’Asap, en binôme avec l’Association sportive automobile de Tahiti (Asat), soit spectaculaire. Et ce fut bien le cas. La journée a débuté par la traditionnelle manche d’essai qui permet aux pilotes et aux voitures d’effectuer un tour de chauffe avant que la compétition ne débute avec la première des quatre manches de course.

Le chrono scratch pour Francky Lioux



Les ténors étaient bien présents pour tenter de marquer des points dans le cadre du Championnat de Polynésie. Mais on comptait aussi cinq pilotes qui ont pris une licence à la journée. Et c’est précisément l’un d’entre eux, Tavai Salmon, qui a bousculé la hiérarchie. Compte tenu du beau temps et de la montée en température des pneus, les temps s’amélioraient au fil des manches. Et c’est bien lors de la quatrième manche que se dégageait le meilleur chrono du jour (1’ 28’’ 730) signé par Francky Lioux et sa Mercedes AMG avec laquelle il courait en double monte avec sa femme Heiana l’unique féminine du plateau. Quasiment tous les pilotes réalisaient leur meilleur temps dans l’ultime manche à l’instar de Tavai Salmon, Olomona Vongue, Charles Machureau ou Jean-Yves Hanouzet. Mais pour connaître le classement final, il fallait attendre le décompte des pénalités soit deux secondes par quille renversée.

La victoire pour Tavai Salmon



Francky Lioux, qui avait renversé une quille, a donc laissé échapper la victoire au profit de Tavai Salmon qui s’est imposé avec un temps de 1’ 30’’ 690 et pour quelques centièmes devant son dauphin (1’ 30’’ 790). Olomona Vongue complète le podium en 1’ 30’’ 880 devant Charles Machureau (1’ 32’’ 320) et Jean-Yves Hanouzet (1’ 32’’ 510).



Tavai Salmon a démontré qu’il avait sa place parmi les meilleurs mais faute de posséder une voiture préparée pour la course automobile, il ne court que lorsqu’on lui prête un véhicule. Mais ce n’est pas un néophyte. Il a régulièrement participé à des courses automobiles par le passé.

Malgré sa deuxième place dimanche, Francky Lioux n’en réalise pas moins une bonne opération en marquant des points importants pour le Championnat de Polynésie, tout comme ceux qui le suivent au classement. À noter également la bonne performance de Heiana Lioux qui a pris la 12e place. Selon les échos, la participation féminine devrait augmenter la saison prochaine.

Un prochain rendez-vous en nocturne



Teiki Babucci, qui a été pilote de 2004 à 2018 puis président de l’Asart depuis 2020 et qui connait donc bien le milieu et les attentes des pilotes s’efforce continuellement de dynamiser l’association avec le soutien de l’Asap : “Nous n’avons qu’une discipline cette année avec le championnat de slalom. Nous n’avons pas le championnat de run car le site de Vaiturua est encore fermé. On totalise entre 15 et 18 pilotes à chaque course. La participation a été supérieure aujourd’hui avec 19 pilotes car nous avons eu cinq engagements avec des licences à la journée. Ça va de plus en plus vite chaque année avec des voitures de plus en plus modernes par rapport aux anciennes qui s’accrochent mais ne jouent plus les premiers rôles et on enregistre aussi un rajeunissement des pilotes. On l’a constaté aujourd’hui avec d’excellents temps et la domination de jeunes pilotes. L’Asat est sur une bonne dynamique, on essaie de la faire évoluer constamment avec un bureau qui est jeune et qui s’adapte aux technologies d’aujourd’hui notamment au niveau multimédia avec une page Facebook toujours animée qui constitue une belle vitrine pour le sport automobile tahitien.”



La quatrième et dernière course slalom de la saison aura lieu du côté de Nivet sur la côte est de Tahiti, le 17 octobre. L’épreuve se déroulera de nuit à partir de 22 heures sur une route évidemment fermée. L’exercice n’est pas nouveau pour les pilotes tahitiens et satisfait la majorité d’entre eux.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 3 Août 2026 à 17:15 | Lu 215 fois



