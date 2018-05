Autodéfense : des stages d'initiation au C3 pour affûter ses techniques

PAPEETE, 4 mai 2018 - Plusieurs stages de Strike Combat System/C3 sont organisés du 5 au 12 mai, au dojo Budokan de Pirae et Vaitavatava de Papeete, sous la houlette de l’instructeur 2ème degré Benoît Guillemin.



La violence de la rue n'est pas une légende et la Polynésie française n’échappe pas à cette réalité. La soudaineté des attaques et la fureur des agressions, nécessitent une adaptation des techniques enseignées et utilisées. Pour Jean Carillo concepteur du C3, il fallait tout revoir, tout remettre en question. Intégrer des données de vitesse, de force et s’inspirer des techniques du freefight.



Aujourd’hui, Benoît Guillemin, bien connu en Polynésie française pour avoir dirigé le club de FightBack Tahiti et enseigné le C3 au Dojo à Faa’a est de retour sur le territoire pour organiser deux stages exceptionnels de self-defense.



Sous la stricte conduite de son créateur, le C3 a abandonné l’esthétique, préférant l’efficacité à la beauté des enchaînements : pas de fioritures de démonstration, uniquement des techniques pouvant vous sortir de la plupart des situations d’attaques.



Avec l’enseignement du Strike Combat System/C3, vous apprendrez à vous connaître, à connaître vos réflexes naturels de combats rapprochés, à développer votre agressivité naturelle, à exploiter votre peur ; vous apprendrez sans doute beaucoup sur vous-même et sortirez plus à l’aise dans votre quotidien.



Le Strike Combat System/C3 est un savant mélange entre bons gestes et gestes efficaces. C’est aussi une discipline qui s’adresse à toutes et à tous : combattants et non-combattants. Cette technique d’autodéfense est pratiquée par les unités d'intervention telles que le GIGN, le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, l’unité de Recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID) de la police nationale, le SWAT, l’unité de police d’élite américaine, et certaines forces spéciales.



Pour tous ceux qui sont en recherche d’une discipline qui leur donnera confiance, efficacité, développement personnel, sans avoir à disposition le physique d’un sportif de haut niveau, la réponse est le Strike Combat System/C3.