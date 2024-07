Australie: vaste incendie dans une mine de charbon d'Anglo American

Sydney, Australie | AFP | mercredi 02/07/2024 - Le géant minier britannique Anglo American a indiqué mercredi combattre depuis cinq jours un incendie souterrain en Australie dans l'une de ses plus grandes mine de charbon qui va devoir rester fermée plusieurs mois.



L'incendie s'est déclaré samedi lorsque du gaz s'est enflammé dans la mine Grosvenor, dans l'État du Queensland (est), entraînant l'évacuation de tous les employés et l'arrêt de la production.



"L'incendie est toujours en cours et nous continuons à travailler pour sceller en toute sécurité les derniers puits de ventilation en utilisant diverses méthodes", a déclaré à l'AFP une porte-parole d'Anglo American.



"Mais nous sommes très près du but. Un bulldozer télécommandé a aidé à sceller un puits pendant la nuit, a indiqué la société.



Anglo American collaborera avec les autorités pour assurer un "redémarrage sûr" de la mine, qui emploie environ 1.400 personnes.



La réouverture devrait prendre "plusieurs mois en raison des dommages souterrains probables", a déclaré précédemment Anglo American.



Le groupe a assuré que l'incendie n'aurait pas d'impact dangereux sur la qualité de l'air et la santé des habitants des environs.



La mine Grosvenor, près de la ville de Moranbah, devait produire plus d'un cinquième de la production totale prévue de 15 à 17 millions de tonnes de charbon sidérurgique par Anglo American en 2024, a déclaré la société.



Anglo American faisait déjà face à des pressions pour se restructurer en vendant des actifs de charbon sidérurgique, a déclaré Marina Calero, analyste du cabinet RBC Capital Markets basée à Londres.



"La baisse prévue de la production pèsera probablement sur les actions et la vente potentielle de cette division", a-t-elle déclaré dans une note.



Le prix du titre Anglo American, dont le siège est à Londres, a chuté de 4,3% sur les deux premières séances de la semaine pour atteindre 2.392 livres (2.822 euros).