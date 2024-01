Australie: le cyclone Kirrily menace la côte le long de la Grande Barrière de Corail

Sydney, Australie | AFP | jeudi 24/01/2024 - Le puissant ouragan Kirrily devrait toucher terre jeudi sur la côte du Queensland dans le nord-est de l'Australie, menaçant les villes situées le long du littoral de la Grande Barrière de Corail, selon l'agence météorologique locale.



Le cyclone, classé en troisième catégorie sur une échelle qui en compte cinq, se dirige vers la localité de Townsville, accompagné de vents soufflant à 160 kilomètres par heure. Il devrait s'affaiblir après avoir touché le sol vers minuit (14H00 GMT).



Avant que la nuit ne tombe, les résidents se sont rassemblés pour remplir des sacs de sable et fermer les maisons, de crainte que les vents violents et les fortes précipitations ne provoquent des inondations soudaines.



Environ 250.000 habitants sont concernés par l'alerte à la tempête et ont reçu pour consigne de rester à l'abri chez eux, tandis que les écoles vont rester portes closes.



La côte du nord-est de l'Australie a déjà été frappée en décembre dernier par le cyclone tropical Jasper qui avait provoqué l'inondation d'axes routiers importants, arraché des arbres et privé d'électricité quelque 40.000 personnes.