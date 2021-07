Australie: le confinement à Sydney prolongé d'un mois

Sydney, Australie | AFP | mercredi 27/07/2021 - Les habitants de Sydney vont devoir s'armer de patience et passer un mois supplémentaire en confinement, ont annoncé mercredi les autorités locales, invoquant des contaminations toujours plus nombreuses et un taux de vaccination faible.



La plus grande ville d'Australie devait initialement mettre fin à son confinement de cinq semaines le 30 juillet, mais les restrictions ont été prolongées de quatre semaines, jusqu'au 28 août.



"Je me rends bien compte de ce que nous demandons aux gens pendant les quatre semaines à venir mais c'est parce que nous voulons protéger notre communauté et nous assurer de pouvoir rebondir aussi rapidement que possible", a expliqué la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud Gladys Berejiklian.



"Nous avons vraiment besoin que les gens se comportent bien tout le temps. Ne baissez pas la garde", a-t-elle plaidé.



A Melbourne en revanche, le confinement a pu être levé mardi après deux semaines grâce à "de la détermination et à un dur travail", a souligné le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Dan Andrews.



L'Australie, largement épargnée par les premières vagues de la pandémie, est à présent touchée par le très contagieux variant Delta et cela d'autant plus que seulement 13% des 25 millions d'habitants sont vaccinés.