Australie: le Queensland annonce un gigantesque plan de stockage d'énergie hydroélectrique

Sydney, Australie | AFP | mercredi 28/09/2022 - L'État du Queensland, dans l'est de l'Australie, a dévoilé mercredi son projet de construction du plus grand système de stockage de l'énergie hydroélectrique par pompage au monde, cette région riche en énergies fossiles cherchant une réorientation majeure vers les énergies renouvelables.



Le projet, dont la livraison est promise pour 2035, aura une capacité de stockage de cinq gigawatts sur 24 heures, soit plus du double de celle du plus grand projet de pompage hydroélectrique d'Australie, Snowy 2.0.



La technologie de l'hydroélectricité par pompage permet le stockage à long terme des énergies renouvelables, un défi majeur pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.



"Nous utiliserons l'électricité solaire bon marché pendant la journée pour pomper l'eau dans la montagne afin de la stocker", explique Steven Miles, vice-Premier ministre du Queensland. "Puis, la nuit, nous pourrons libérer l'eau pour produire de l'électricité. C'est comme une batterie géante".



Ce projet est au centre du nouveau "plan pour l'énergie et l'emploi" de 62 milliards de dollars australiens (41 milliard d'euros environ), qui permettra également au Queensland de faire entrer dans la loi son objectif de produire 80% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2035.



"Il s'agit d'un projet d'envergure mondiale", a déclaré mercredi à la presse la Première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk. "Nous savons que les habitants du Queensland comprennent le changement climatique. Aujourd'hui, le gouvernement comprend que nous devons passer à l'action", a-t-elle ajouté.



Le Climate Council, un organisme indépendant, estime que l'Etat du Queensland possède l'un des plans les plus ambitieux d'Australie.



Cet Etat a longtemps été au coeur de la production de combustibles fossiles en Australie. L'exploitation minière y domine encore l'économie, et représentait notamment des revenus de 40 milliards de dollars australiens (environ 26 milliards d'euros) en 2019-20.



Dans les grandes villes, les habitants sont de plus en plus conscients de l'urgence climatique, et beaucoup ont soutenu les candidats écologistes et sensibles aux enjeux climatiques lors des dernières élections en mai 2022.