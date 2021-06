Australie: la fin du confinement de Melbourne se profile

Melbourne, Australie | AFP | mercredi 08/06/2021 - Le confinement de Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, prendra fin jeudi peu avant minuit, les autorités estimant que le respect des mesures de restriction a permis de juguler l'épidémie de Covid-19.



Le confinement de deux semaines des cinq millions d'habitants de la ville prendra fin jeudi à 23H59 (13H59 GMT), un seul nouveau cas de contamination ayant été enregistré mardi.



"C'est une bonne journée. Tout le monde peut être fier de ce que nous avons accompli", a déclaré mercredi James Merlino, Premier ministre par intérim de l'État de Victoria.



"Mais nous savons que nous n'en avons pas encore fini et, tant que la vaccination ne sera pas généralisée dans tout l'Etat de Victoria et dans tout le pays, le virus sera toujours parmi nous", a mis en garde M. Merlino.



Les habitants de Melbourne ne seront cependant pas autorisés à s'éloigner de plus de 25 kilomètres de leur domicile ou à recevoir des visiteurs. Ils pourront cependant accueillir plus de dix personnes à l'extérieur.



Les écoles, les cafés et les instituts de beauté pourront rouvrir alors que les salles de gym et les boîtes de nuit resteront fermées au moins une semaine supplémentaire.



L'Australie a plutôt bien contenu la propagation du Covid-19 sur son sol, au moyen notamment d'un contrôle drastique de ses frontières et de la mise en place rapide de mesures de restriction dès l'apparition de nouveaux cas.



Le pays totalise depuis le début de la pandémie moins de 30.000 cas de Covid-19 --la plupart dans l'Etat de Victoria-- et moins d'un millier de morts pour 25 millions d'habitants.



Au cours des six derniers mois, 18 foyers épidémiques très localisés sont apparus à travers le pays à la suite de failles dans les dispositifs de quarantaine.