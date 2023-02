Australie: la capsule radioactive disparue a été retrouvée

Sydney, Australie | AFP | mercredi 01/02/2023 - Une minuscule capsule dangereusement radioactive, tombée mi-janvier d'un camion du géant minier Rio Tinto sur une route isolée de l'Outback australien, a été retrouvée, ont annoncé mercredi les autorités.



Le cylindre de couleur argentée, qui mesure 8 mm sur 6 mm, a été retrouvé sur le bord de la route près de la ville isolée de Newman, ont indiqué les services d'urgence de l'État d'Australie-Occidentale.



Elle avait été perdue durant son transport entre une mine proche de la ville Newman et la banlieue nord de Perth (sud-ouest), soit sur une distance d'environ 1.400 kilomètres.



Sa disparition est passée inaperçue jusqu'à la fin du mois.



Les autorités ont parcouru des centaines de kilomètres d'autoroute à la recherche de la minuscule capsule, qui contient une substance radioactive, le Césium-137, susceptible de provoquer un syndrome d'irradiation aiguë.



Au bout de six jours de recherches, l'un des véhicules mobilisés a détecté des radiations alors qu'il circulait sur l'autoroute.



"C'est une bonne chose. Comme je l'ai dit, c'est clairement une aiguille dans une botte de foin qui a été retrouvée et je pense que les habitants d'Australie-Occidentale pourront mieux dormir ce soir", a déclaré à la presse Steve Dawson, ministre des services d'urgence de cet Etat australien.



La capsule radioactive faisait partie d'une jauge utilisée dans l'industrie minière pour mesurer la densité du minerai de fer.



Mercredi, une équipe - dont des membres de l'armée australienne - a identifié la capsule avant de la charger dans un conteneur doublé de plomb pour protéger l'équipe d'intervention des radiations.



Elle a maintenant été transportée dans un "lieu sûr" et entamera jeudi un nouveau voyage vers Perth, selon les services d'urgence.



"Le site a été inspecté et débarrassé de toute contamination radiologique résiduelle", ont-ils ajouté.



Le géant minier anglo-australien Rio Tinto s'est réjouit de la récupération de la capsule et a réitéré ses excuses pour cet incident "extrêmement rare".



"J'aimerais présenter mes excuses à l'ensemble de la communauté d'Australie-Occidentale pour l'inquiétude suscitée", a déclaré Simon Trott, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, dans un communiqué.



Une enquête sur l'incident a été ouverte et des sanctions sont envisagées.