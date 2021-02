Australie: l'exigence de quarantaine demeurera malgré le début de la vaccination

Sydney, Australie | AFP | vendredi 04/02/2021 - Canberra a annoncé vendredi que l'obligation pour toutes les personnes entrant dans le pays d'observer une quarantaine de deux semaines serait maintenue, en dépit du lancement des campagnes de vaccination en Australie et ailleurs.



Le directeur de la Santé Paul Kelly a expliqué qu'il n'y avait pas encore suffisamment de retours sur la capacité des vaccins à limiter la transmission du virus pour permettre un assouplissement des mesures drastiques aux frontières australiennes, qui sont presque complètement fermées depuis près d'un an.



La plupart des étrangers ne sont actuellement pas admis en Australie, et le nombre de résidents autorisés à entrer dans le pays est également limité. Ceux qui le font sont tenus d'observer deux semaines de quarantaine en hôtel, à leurs frais.



Ils ne sont désormais que quelques milliers à pouvoir entrer chaque mois en Australie, contre plus d'un million avant la pandémie.



M. Kelly a reconnu que des résultats préliminaires montraient que le vaccin AstraZeneca réduisait la transmission du virus, mais il a estimé que les données n'étaient pas encore suffisamment importantes pour permettre de baiser la garde.



Prié de dire si l'exigence de quarantaine demeurerait jusqu'à nouvel ordre, il a répondu: "Oui". "Pour le moment, cette quarantaine de deux semaines en hôtel, qui a été très efficace jusqu'à présent, restera en place en dépit de la vaccination", a-t-il ajouté.



La campagne de vaccination doit débuter dans le courant du mois en Australie.



Le Premier ministre Scott Morrison a de son côté indiqué que son gouvernement commencerait à augmenter très progressivement le quota du nombre de personnes autorisées à entrer.



Le maintien des quarantaines est un coup dur pour le secteur touristique local, qui pesait 50 milliards de dollars par an avant la pandémie.



L'Australie est un des pays qui a le mieux réussi dans le combat contre le Covid-19 et les cas de contamination locale sont extrêmement rares. Au point qu'à l'exception de confinements ponctuels et localisés, la vie y suit un cours relativement normal.