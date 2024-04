Australie: l'assaillant au couteau semble avoir ciblé les femmes, selon la police

Sydney, Australie | AFP | lundi 15/04/2024 - La police australienne a indiqué lundi enquêter sur les raisons pour lesquelles l'agresseur semble avoir ciblé les femmes en priorité lors d'une attaque au couteau qui a fait six morts et plusieurs blessés samedi dans un centre commercial de Sydney.



Cinq des six victimes tuées par Joel Cauchi, un homme de 40 ans souffrant de troubles mentaux, sont des femmes, tout comme la plupart des blessés.



"Il est évident pour moi, et pour les enquêteurs, que c'est un point d'intérêt: l'agresseur s'est concentré sur les femmes et a évité les hommes", a déclaré Karen Webb, commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud à la chaîne de télévision nationale ABC.



"Les vidéos parlent d'elles-mêmes, n'est-ce pas", a-t-elle relevé, évoquant "une piste dans l'enquête".



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'agresseur poursuivant essentiellement des femmes pendant son attaque du centre commercial bondé Westfield, à Bondi Junction, samedi.



Mais Mme Webb a souligné que la police ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans la tête de l'assaillant.



"C'est pourquoi il est important que les enquêteurs passent du temps à interroger ceux qui le connaissent".



Le profil Facebook de Joel Cauchi indique qu'il est originaire de Toowoomba, près de Brisbane (est), et qu'il a fréquenté un lycée et une université de la région.



"J'aime un monstre"



Ses parents ont affirmé qu'il souffrait de troubles mentaux depuis son adolescence.



"J'aime un monstre", a déclaré son père Andrew Cauchi aux médias locaux. "Pour vous c'est un monstre, pour moi, c'était un garçon très malade", a-t-il dit aux journalistes devant la maison familiale.



"J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour aider mon fils", a confié le père visiblement bouleversé, "je suis désolé, il n'y a rien que je puisse faire ou dire pour ramener les morts" à la vie.



Pour lui, son fils s'est attaqué principalement à des femmes parce qu'il "voulait une petite amie, qu'il n'était pas doué pour les relations sociales et qu'il était frustré".



La dernière de ses six victimes a été identifiée lundi comme Yixuan Cheng, une jeune Chinoise, étudiante à l'université de Sydney.



Pékin a exhorté Canberra à "fournir une aide complète" à ses proches "pour se rendre en Australie et gérer les conséquences" du drame, a déclaré Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



Les autres femmes tuées sont une styliste, une sauveteuse de surf bénévole, la fille d'un entrepreneur et une jeune mère dont le bébé de neuf mois, grièvement blessé, est à l'hôpital.



La mère, Ashlee Good, 38 ans, a confié sa petite fille en sang à des inconnus avant d'être transportée d'urgence à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures.



Le seul homme tué est Faraz Tahir, un Pakistanais de 30 ans qui travaillait comme agent de sécurité.



Huit personnes blessées lors de l'attaque sont toujours hospitalisées, certaines dans un état critique. Quatre autres blessés ont pu sortir de l'hôpital.



Après un déchaînement de violence d'une demi-heure, l'assaillant a été poursuivi et abattu par une policière, Amy Scott, saluée pour son héroïsme.



Les parents de Joel Cauchi ont également adressé un message à la policière, estimant qu'"elle ne faisait que son travail pour protéger les autres" et espérant "qu'elle s'en sorte bien".



Selon la police, Joel Cauchi s'est rendu à Sydney il y a environ un mois et a loué un petit espace de stockage qui contenait quelques effets personnels, dont une planche de surf. Sans domicile fixe, il a habité dans un véhicule et dans des auberges de jeunesse, et n'avait que des contacts sporadiques avec sa famille.



Hommages aux victimes



En hommage aux victimes, des bouquets de fleurs ont été déposés par le public devant centre commercial de Bondi. Dans tout le pays, les drapeaux ont été mis en berne en signe de deuil.



L'Opéra de Sydney doit être drapé d'un ruban noir dans la soirée.



Le Premier ministre Anthony Albanese a indiqué s'être entretenu avec les familles de plusieurs victimes. "Le genre des victimes est bien sûr préoccupant", a-t-il déclaré à la radio ABC, promettant une enquête policière "exhaustive".



Le Premier ministre a aussi dénoncé la propagation de fausses informations après l'attaque. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont faussement attribué l'attentat au terrorisme et une chaîne de télévision australienne a dû s'excuser pour avoir identifié à tort un étudiant de 20 ans comme l'auteur de l'attentat.