Australie: incendies maitrisés sur l'Île classée de Fraser

Brisbane, Australie | AFP | lundi 13/12/2020 - Les pompiers australiens ont réussi à maîtriser les gigantesques feux qui ont détruit plus de la moitié des forêts de l'Île de Fraser, inscrite au patrimoine mondial.



Les fortes précipitations de ce week-end ont permis de contrôler les incendies sur la plus grande île de sable au monde, longue de 122 km mais qui n'est séparée de l'Australie continentale que par un détroit d'un kilomètre.



"Avec l'aide d'une pluie salutaire et d'une réaction massive des pompiers, les feux sont désormais maîtrisés", ont tweeté dimanche les services d'incendie de l'Etat du Queensland.



Un feu de camp interdit serait à l'origine de ces feux qui ont débuté il y a plus de deux mois.



Les autorités s'inquiètent désormais des risques d'inondations sur la côté est de l'Australie liés à ce phénomène météorologique, similaire à un cyclone de catégorie 1.



De fortes précipitations et rafales de vent frappent les régions touristiques de la Gold Coast, ainsi que Byron Bay, où une sévère érosion menace la célèbre plage de la ville.



Ces tempêtes interviennent une semaine après une forte vague de chaleur qui, dans certaines régions, a entraîné des températures supérieures à 35 degrés .



Selon des scientifiques, le changement climatique aggrave les phénomènes météorologiques extrêmes en Australie, notamment les feux de forêts, les cyclones et la sécheresse.



Le pays est est un des plus grands exportateurs d'énergies fossiles et le gouvernement conservateur de Scott Morrison est réticent à réduire les émissions des carbone alors que de récents sondages font apparaître l'inquiétude grandissante des Australiens vis-à-vis du réchauffement climatique.



L'incendie de l'Île Fraser intervient un an après une saison des feux de forêts particulièrement virulente.



Une superficie équivalente à celle du Royaume-Uni est partie en fumée et 33 personnes ont trouvé la mort.



Les services en charge de la faune et des parcs du Queensland ont indiqué que ces feux ont brûlé plus de 50% de cet île de quelque 1.660 km2, faisant craindre des dégâts environnementaux importants.



Connue aussi pour ses meutes de dingos, des chiens sauvage, l'Île Fraser avait été inscrite au patrimoine mondial pour ses "vestiges majestueux de grandes forêts pluviales poussant sur le sable et la moitié des lacs dunaires d'eau douce perchés du monde", selon l'Unesco.



Egalement appelée K'gari, ce qui signifie "paradis" dans la langue du peule aborigène Butchulla, elle attire chaque année des centaines de milliers de touristes.