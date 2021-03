Australie: extension de 3 mois de la fermeture des frontières

Sydney, Australie | AFP | mardi 02/03/2021 - L'Australie va étendre d'au moins trois mois la fermeture de ses frontières internationales, une politique d'auto-isolation visant à la protéger du Covid-19 déjà en vigueur depuis un an, a indiqué un ministre mardi.



Le gouvernement a été avisé par des experts de la santé que "la situation autour du Covid-19 à l'étranger continue de poser un risque inacceptable pour la santé publique en Australie, notamment l'apparition de variants plus contagieux", a déclaré le ministre de la Santé, Greg Hunt.



Par conséquent, le contrôle strict des frontières sera prolongé jusqu'au 17 juin, a-t-il indiqué.



L'Australie a rapidement fermé ses frontières internationales après l'apparition de la pandémie de covid, interdisant sauf exception l'entrée à la plupart des non-ressortissants.



Des limites ont également été imposées au nombre d'Australiens autorisés à rentrer au pays chaque semaine, bloquant des dizaines de milliers d'entre eux à l'étranger.



Les voyageurs autorisés à entrer sur l'île doivent passer 14 jours en quarantaine dans un hôtel, ce qui représente une dépense de plusieurs milliers de dollars.



Cette politique a porté ses fruits: l'Australie a recensé moins de 29.000 cas de Covid dans une population de 25 millions d'habitants, et n'observe à l'heure actuelle que peu de restrictions.