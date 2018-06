Australie et Vanuatu vont négocier un traité de sécurité

Sydney, Australie | AFP | lundi 24/06/2018 - L'Australie a annoncé lundi qu'elle allait négocier un traité de sécurité avec le Vanuatu, quelques mois après des informations de presse sur un projet chinois d'implanter une base militaire dans l'archipel océanien.



Le Premier ministre Malcolm Turnbull a déclaré que l'archipel du Pacifique était l'un des "partenaires clé" de Canberra après avoir reçu son homologue Charlot Salwai.

"Nous avons convenu de commencer des négociations sur un Traité de sécurité bilatéral portant sur des intérêts de sécurité communs, comme l'aide humanitaire, les réponses aux catastrophes naturelles, la surveillance maritime et la sécurité aux frontières", a ajouté M. Turnbull.

L'Australie fournira au Vanuatu son aide technique afin que l'archipel puisse élaborer sa première stratégie de sécurité nationale pour assurer sa "stabilité, prospérité et durabilité", a-t-il ajouté.

Canberra a également accepté de mieux financer les services de l'éducation du Vanuatu, d'améliorer les perspectives pour ses habitants de venir travailler en Australie et de renforcer un partenariat de cybersécurité.

Canberra et d'autres capitales régionales s'inquiètent de plus en plus des ambitions économiques et géopolitiques de la Chine dans le Pacifique, Pékin arrosant les pays de la zone d'argent pour leur développement.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande craignent que l'équilibre stratégique régional ne soit bouleversé.

En avril, le Sydney Morning Herald avait rapporté que Pékin était en contact avec le Vanuatu pour l'implantation d'une base militaire chinoise. La Chine et le Vanuatu avaient démenti ces informations.

Ces derniers temps, l'Australie a multiplié les initiatives diplomatiques dans la région, accueillant les dirigeants de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon. La ministre des Affaires étrangères Julie Bishop s'est rendue dans les îles Palaos, en Micronésie et dans les îles Marshall.

En mai, Canberra at annoncé une augmentation de son aide internationale à la région Pacifique, à plus de 1,3 milliard de dollars australiens, une enveloppe record.

En début de mois, l'Australie a accepté de financer et construire un câble sous-marin de communications pour les îles Salomon.