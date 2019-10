Australie: des dizaines d'arrestations lors d'une manifestation contre le secteur minier

Melbourne, Australie | AFP | mardi 28/10/2019 - Des dizaines de manifestants ont été arrêtés et plusieurs blessés quand une manifestation à Melbourne contre une conférence internationale de l'industrie minière a dégénéré en heurts avec la police montée australienne.



Une cinquantaine de protestataires ont été interpellés lorsque les forces de l'ordre ont repoussé des centaines de personnes des abords du bâtiment accueillant la Conférence internationale des mines et des ressources.

Des images postées sur les réseaux sociaux ont montré les policiers faire usage de leurs matraques et de pulvérisateurs de gaz poivre.

Une femme a été hospitalisée après avoir été renversée par un cheval. Un autre manifestant a été traité sur place pour une blessure à la tête. Deux policiers ont également été hospitalisés.

Au total, plus de 300 policiers avaient été déployés, selon le commandant par intérim de la police de l'Etat de Victoria, Tim Tully, qui a jugé "justifiée" la réponse des forces de l'ordre.

La plupart des arrestations sont relatives à des faits d'entrave, a-t-il expliqué, en précisant que deux personnes avaient été appréhendées pour avoir "giflé un cheval de la police".

Cette conférence annuelle est présentée comme le plus grand événement du secteur minier en Australie, avec des milliers de délégués provenant d'une centaine de pays.

L'économie australienne est extrêmement dépendante de son secteur minier et de ses exportations.

Mais le pays a ces dernières semaines été le théâtre de nombre de manifestations pour dénoncer le piètre bilan environnemental des groupes miniers, et surtout les réticences du gouvernement de centre-droit à s'attaquer au réchauffement climatique.

Des centaines de milliers d'Australiens, dont un grand nombre d'enfants, avaient participé en septembre à la grève mondiale pour le climat.