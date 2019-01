Australie: découverte du corps d'une touriste allemande portée disparue

Sydney, Australie | AFP | mercredi 16/01/2019 - Le corps d'une touriste allemande de 62 ans portée disparue depuis le 1er janvier dans le bush australien a été retrouvé mercredi, a annoncé la police.



Le corps de Monika Billen a été découvert à environ trois kilomètres d'Emily Gap, un site prisé des touristes situé dans un parc naturel réputé pour ses gorges et ses ravins, près de la ville d'Alice Springs, dans les Territoires du Nord.

La police avait déployé des drones et de nombreux agents pour tenter de retrouver la randonneuse. Les forces de l'ordre avaient ensuite mis fin aux recherches, avant de recevoir de nouvelles informations de la part de l'opérateur téléphonique de Mme Billen qui ont finalement abouti à la découverte de son corps.

La sexagénaire aurait fait du stop, marché jusqu'à Emily Gap et aurait été aperçue par un automobiliste, semblant déshydratée et désorientée, le 2 janvier, alors que les températures ont dépassé 40°C dans la région désertique du centre du pays. Elle a été portée disparue le 11.

"La police a reçu des informations supplémentaires de la part de l'opérateur de télécommunications de Mme Billen et a continué ses recherches aériennes dans des zones spécifiques ces deux derniers jours", a déclaré une responsable de la police des Territoires du Nord, Pauline Vicary, dans un communiqué.