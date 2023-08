Australie: condamné pour avoir envoyé ses excréments à Di Caprio

Sydney, Australie | AFP | mercredi 16/08/2023 - Un homme a été condamné mercredi en Australie à deux ans de prison avec sursis pour avoir envoyé par la Poste ses excréments et son urine aux acteurs hollywoodiens Leonardo Di Caprio et Jared Leto.



Âgé de 49 ans, Veronica Grey a envoyé plusieurs colis en février depuis un bureau de Poste de l'Etat d'Australie-Occidentale (ouest) contenant ses excréments et son urine.



Il a été démasqué lorsque l'un des colis s'est rompu et s'est déversé sur un employé de la Poste.



Né aux Philippines, M. Grey avait envoyé au total une vingtaine de sacs postaux présentés aux destinataires comme une "confiserie de la Saint-Valentin", selon la chaîne australienne ABC.



Un rapport psychiatrique communiqué au tribunal a indiqué que M. Grey souffrait d'un trouble mental, ont indiqué les médias locaux.



Son avocat a déclaré qu'il n'avait pas souhaité harceler les acteurs, mais qu'il avait plutôt voulu partager sa "passion pour l'environnement".



Le magistrat Deen Potter, a indiqué ABC, a déploré les agissements de M. Grey, qui ont fortement perturbé les opérations de la Poste selon lui.