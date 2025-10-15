

Australie: Reddit et Kick ajoutés à la liste des réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans

Sydney, Australie | AFP | mercredi 04/11/2025 - Le forum en ligne Reddit et la plateforme de streaming en direct Kick seront ajoutés à la liste des réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans en Australie à partir du mois prochain, a annoncé Canberra mercredi.



Cette loi doit entrer en vigueur le 10 décembre en Australie. Les plateformes telles que Facebook, Instagram ou TikTok devront supprimer les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans sous peine d'amendes pouvant s'élever jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (27,5 millions d'euros).



Reddit et la plateforme de streaming australienne Kick seront également concernés par la nouvelle législation, a annoncé mercredi la ministre des Communications, Anika Wells.



"Les plateformes en ligne utilisent la technologie pour cibler les enfants (...). Nous leur demandons simplement d'utiliser cette même technologie pour assurer la sécurité des enfants en ligne", a déclaré Mme Wells à la presse.



En France, la plateforme Kick est notamment connue pour la mort en direct du streamer français Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, 46 ans, en août dernier. Pendant plus de 12 jours de diffusion en direct, il avait été violenté et humilié par deux autres streamers.



"L'Australie représente une petite partie de notre audience mondiale, mais Kick a été créé ici et nous continuerons à soutenir nos créateurs locaux", a réagi un porte-parole de la plateforme.



"Nous continuerons à nous engager de manière constructive dans le cadre de ces nouvelles règles afin de garantir des résultats équitables: protéger la sécurité en ligne sans compromettre la vie privée ni limiter la liberté créative qui stimule l'économie créative australienne", a-t-il ajouté.



Sur le papier, cette législation australienne est l'une des plus strictes au monde. Le secteur de la tech parle d'une seule voix pour critiquer la loi, la qualifiant de "vague", "problématique" et "précipitée".



Mais certains craignent qu'elle ne soit que symbolique. Malgré ses exigences, Canberra ne demande pas aux réseaux sociaux de vérifier l'âge de tous leurs utilisateurs.



Pour l'instant, des plateformes telles que Roblox, Discord et WhatsApp ne seront pas interdites, mais le site de streaming Twitch fait l'objet d'un examen.



Anika Wells a précisé que la liste pourrait encore évoluer.

le Mercredi 5 Novembre 2025 à 05:09 | Lu 68 fois





