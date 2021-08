Australie: Qantas va rendre la vaccination obligatoire pour son personnel

Sydney, Australie | AFP | mercredi 17/08/2021 - La vaccination contre le Covid-19 deviendra obligatoire pour l'ensemble du personnel de Qantas, a annoncé mercredi la compagnie aérienne australienne.



Qantas, qui est l'une des premières grandes entreprises australiennes à rendre la vaccination obligatoire pour ses salariés, a précisé que cette mesure s'appliquerait également à sa filiale à bas prix Jetstar.



Le personnel naviguant --y compris les pilotes-- et au sol devront être entièrement vaccinés d'ici le 15 novembre. Les autres employés auront jusqu'au 31 mars pour faire de même.



"Le fait de disposer d'un personnel entièrement vacciné permettra de protéger nos employés du virus mais aussi nos clients et les zones que nous desservons", a indiqué le directeur général Alan Joyce dans un communiqué.



Cette mesure intervient alors que le gouvernement conservateur australien a indiqué ne pas vouloir rendre la vaccination obligatoire et préférer laisser aux entreprises le choix de décider de la politique qu'elles entendent appliquer.



Selon la compagnie aérienne, un sondage réalisé auprès du personnel montre que 89% des employés souhaitent être vaccinés ou le sont déjà alors que 4% ne le veulent pas.



"Il est évident que la vaccination est le seul moyen de mettre fin aux confinements et aux fermetures des frontières, ce qui signifie reprendre le travail pour beaucoup d'employés de Qantas et Jetstar", selon M. Joyce.



Qantas et Jetstar ont déjà placé en congés sans solde des milliers de membres du personnel navigant international depuis début 2020, les frontières australiennes restant fermées à la plupart des voyageurs étrangers.



La compagnie aérienne a déjà indiqué que la vaccination des passagers internationaux deviendrait obligatoire et qu'elle comptait organiser des loteries pour inciter les Australiens à se faire vacciner.