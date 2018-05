Australie: 7 personnes, dont 4 enfants, retrouvées mortes dans une propriété rurale

Perth, Australie | AFP | vendredi 10/05/2018 - Quatre enfants et trois adultes ont été retrouvés morts vendredi non loin de deux armes à feu, dans une propriété rurale près de la région viticole de Margaret River, dans l'ouest de l'Australie, une affaire apparente de meurtres suivis de suicide.



Le drame s'est produit dans la petite localité d'Osmington, au sud de Perth, a annoncé la police.



La police a expliqué avoir été alertée tôt le matin par un coup de téléphone et s'être rendue sur les lieux pour découvrir "un incident horrible".



Cinq corps ont été retrouvés dans une maison et deux à l'extérieur. Les enquêteurs ne recherchent aucun suspect, ce qui laisse entendre qu'il s'agit de meurtres suivis de suicide.



"Pour l'heure, je ne peux que dire que nous n'avons aucune information susceptible de susciter l'inquiétude pour la sécurité du public", a déclaré Chris Dawson, le commissaire de la police de l'Etat d'Australie-Occidentale.



"Nous n'avons toujours pas établi le contact avec les autres membres de la famille. Tout ce que je peux confirmer c'est qu'il y a quatre enfants et trois adultes décédés".



L'âge des enfants n'a pas été révélé.



Les meurtres de masse sont rares en Australie où les lois sur les armes à feu sont très strictes. Toutes les armes doivent être enregistrées mais bon nombre sont importées illégalement dans l'immense pays-continent par le crime organisé.



Si le meurtre de masse se confirmait, il s'agirait de la pire tuerie en Australie depuis un massacre qui avait fait 35 morts en 1996 à Port Arthur, en Tasmanie.



Les victimes habitaient apparemment la propriété, située à une dizaine de minutes en voiture de Margaret River, destination touristique prisée pour son vin, son surf et la beauté de ses paysages.



Felicity Hanes, une voisine, a déclaré à la chaîne australienne ABC que la famille concernée était "des voisins attentionnés".



"C'est des gens si adorables. Ils étaient très engagés dans la communauté, ils faisaient de leur mieux pour qu'elle soit sûre, c'est pour cela que c'est si choquant".



