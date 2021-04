Australie: 3 jours de confinement à Perth après une contamination liée à une quarantaine

Sydney, Australie | AFP | vendredi 22/04/2021 - Un confinement de trois jours de Perth, la capitale de l'Australie-Occidentale, a été ordonné vendredi par les autorités après la découverte d'un cas de Covid-19 en lien avec un hôtel accueillant des voyageurs placés en quarantaine.



Le Premier ministre de cet Etat, Mark McGowan, a indiqué qu'un homme testé négatif le 17 avril, jour où il a quitté l'hôtel à l'issue d'une quarantaine de 14 jours, a été testé positif au coronavirus peu après.



Un de ses proches contacts à Perth a été testé positif vendredi. Il s'agit du premier cas de transmission du virus parmi la population de cette ville depuis un an, a souligné M. McGowan en annonçant le confinement.



Les autorités sont à la recherche de toute personne ayant été en contact avec cet homme au cours des cinq jours qu'il a passés à Perth avant de s'envoler pour Melbourne où il a été testé positif mercredi et placé à l'isolement.



L'Australie est l'un des pays de la planète qui a le mieux réussi à contenir la propagation du Covid-19, avec moins de 30.000 cas et un peu plus de 900 décès pour une population de 25 millions d'habitants.



Les rares cas de contaminations enregistrés ces derniers mois ont un lien avec des hôtels, situés dans les grandes villes, où les voyageurs internationaux sont placés en quarantaine à leur retour de l'étranger.



Tous les foyers épidémiques ont cependant été jugulés grâce à des mesures similaires de court confinement.



La mesure de quarantaine dans les hôtels suscite de plus en plus d'inquiétudes après que porteurs du Covid-19 ont contaminé des personnes installées dans des chambres voisines.



Par ailleurs, récemment, les autorités ont enregistré une forte hausse du nombre de personnes infectées parmi les voyageurs, notamment en provenance d'Inde.



Jeudi, le gouvernement australien a annoncé des restrictions concernant les arrivées en provenance d'Inde.



M. McGowan a annoncé que l'Australie-Occidentale réduirait le nombre d'Australiens de retour de l'étranger autorisés à entrer dans l'État.



Dans le cadre du confinement, les habitants de Perth et de la région voisine de Peel devront rester chez eux à compter de vendredi minuit.



Les restaurants et les bars ne pourront servir que des plats à emporter et les établissements de loisirs seront notamment fermés.