Augmentation du coût de la vie : après le Smig, les grilles salariales revalorisées

Tahiti, le 4 juillet 2022 - Les grilles de salaires de certains secteurs ont fait l'objet, au mois de juin, d'une revalorisation, suite aux deux augmentations successives du Smig. Des négociations dans les autres secteurs conventionnés devraient suivre.



C'est une conséquence directe de l'augmentation du Smig de 2% au 1er décembre dernier puis au 1er mai. Les secteurs du nettoyage, du gardiennage, des hydrocarbures liquides et gazeux et de l'industrie ont fait l'objet, au mois de juin, d'une revalorisation des grilles de salaires. Patronat et syndicats de salariés se sont réunis, afin de signer des avenants aux conventions collectives de ces secteurs.



Le Smig est automatiquement revalorisé lorsque l'indice des prix à la consommation augmente de plus de 2%, afin de maintenir le pouvoir d’achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. Le Smig a donc pris 4% entre décembre 2021 et mai 2022, pour une inflation de 3,37%. Mais si le Smig augmente en fonction de l'augmentation du coût de la vie, ce n'est pas automatiquement le cas pour le reste de la grille des salaires. C'est là que les discussions entre partenaires sociaux entrent en jeu. "Il y a un effet domino sur les autres parties des grilles", indique le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), Christophe Plée. "Si le Smig augmente, ça ne veut pas dire que les autres niveaux augmentent. Mais en même temps, il ne faut pas que les premiers niveaux dépassent les suivants, que le niveau d'ouvrier dépasse le niveau d'ouvrier qualifié, etc."



"La pression est forte puisque tout un tas de catégories salariales de gens qualifiés se retrouvent au niveau du Smig. C'est un message qui a été entendu par les employeurs, d'où les négociations qu'on a dans plusieurs secteurs", ajoute le trésorier de A tia i mua, Yves Laugrost. "Je prends un exemple : dans le secteur du nettoyage, les chefs d'équipe étaient tous au Smig, alors que les employés qu'ils avaient sous leurs ordres étaient aussi au Smig. Les patrons ont parfaitement compris que si les chefs d'équipes continuaient d'être payés au Smig, il n'y aurait plus de chefs d'équipes…"



Un "jeu d'équilibriste" Si la crise économique qui a découlé de la crise sanitaire a entraîné une hausse du coût de la vie, elle n'a pas non plus épargné les entreprises. "Ça peut poser des problèmes. C'est là tout le jeu d'équilibriste qu'on est en train de faire. Comment on fait pour sauvegarder le pouvoir d'achat du salarié et comment on fait pour sauvegarder l'économie." Alors, comment les grilles de salaires ont-elles été augmentées ? La réponse d'Yves Laugrost : "En fait, dans la plupart des secteurs, on reprend en valeur absolue les grilles de l'augmentation du Smig. Par exemple, si on augmente de 6 000 Fcfp le Smig, on augmente les salaires de 6 000 Fcfp. Mais il y a des exceptions, par exemple dans le gardiennage, on a été plus loin parce que ça faisait tellement longtemps que les grilles avaient été écrasées par le Smig. On est en pleines négociations dans le secteur de la sûreté aéroportuaire qui a été impacté de façon forte et on se retrouve avec des gens qui se retrouvent au Smig. On va aller sur le commerce dans pas longtemps…"



Pour l'instant, au moins quatre secteurs ont revalorisé leurs grilles. Mais les autres devraient suivre. "Je pense que les 12 secteurs conventionnés vont discuter. Ils ont du mal à suivre parce que les augmentations du Smig vont tellement vite, on revalorise avec les chiffres d'aujourd'hui, mais les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. On ne sait pas si en juillet ou en août, il n'y aura pas encore une augmentation du Smig. Tout le monde reste attentif aux indices qui sont donnés par l'ISPF (institut de la statistique, NDLR). Tant que l'inflation continue, on continue", conclut Christophe Plée.

