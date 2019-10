Audience renvoyée pour les trafiquants d’ice

PAPEETE, le 14 octobre 2019 - Les sept individus interpellés le 8 octobre dernier dans le cadre du démantèlement d’un nouveau trafic d’ice devaient être jugés lundi en comparution immédiate. Les prévenus ayant tous demandé un renvoi pour préparer leur défense, l’affaire reviendra devant le tribunal correctionnel les 18 novembre et 16 janvier.



La jeune femme et les cinq hommes soupçonnés d’avoir participé à un conséquent trafic d’ice entre Tahiti et Moorea depuis le mois d’avril dernier, ont été présentés en comparution immédiate lundi en compagnie d'un autre mis en cause qui était déjà détenu. Lors de l’audience, ces sept individus ont demandé à ce que l’affaire soit renvoyée afin qu’ils puissent préparer leur défense. Les prévenus ayant demandé un délai court seront jugés le 18 novembre. Ceux qui souhaitaient plus de temps comparaîtront le 16 janvier. Tous ont été maintenus en détention.



Le 8 octobre, les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faa’a, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig), l'antenne du Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (AGIGN) et le Groupement interministériel de recherches (GIR) avaient procédé à l’interpellation de ces six individus. Lors des perquisitions, les enquêteurs avaient notamment mis la main sur du LSD, du paka, 50 grammes d’ice, des armes et 15 millions de Fcfp dont une grande partie était enterrée dans un jardin de Moorea.