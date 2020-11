Aucune infraction relevée dans la zone de pêche aux Tuamotu de l'Est

Tahiti, le 26 novembre 2020 - Le BSAOM Bougainville est en mission de surveillance et de contrôle des pêches depuis le 10 novembre à l'Est de l'archipel des Tuamotu. Une quinzaine de navires étrangers ont été contrôlés aux frontières de la ZEE et aucune infraction n'a été relevée.



Depuis le 10 novembre, le navire BSAOM Bougainville est engagé dans une mission de surveillance et de contrôle des pêches aux Tuamotu de l'Est, aux frontières de la zone économique exclusive (ZEE). Il est appuyé dans cette tâche par un drone embarqué, le concours des aéronefs GARDIAN de la Marine nationale qui ont effectué deux survols des zones de patrouille et deux passages de satellites pour récolter des images. Cette mission effectuée à partir du centre maritime commun de Polynésie française a permis aux 24 marins du Bougainville de réaliser en quelques jours une quinzaine de contrôle de navires étrangers aux frontières de la ZEE. Aucune infraction n’a été relevée. Le Bougainville a fait une escale à Rikitea aux Gambier avant de repartir en mer et poursuivre sa mission de surveillance de la ZEE.



Depuis le début de l’année 2020, les navires de la Marine nationale ont effectué huit missions de police des pêches, les aéronefs ont réalisés 46 vols de surveillance, les passages satellitaires ont fourni 174 clichés images et 81 navires de pêche ont été contrôlés. Ces missions ont pour but d’empêcher tout navire de pêche étranger de venir pêcher dans les eaux polynésiennes afin de protéger les ressources halieutiques de la ZEE.