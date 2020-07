Aucun nouveau cas de Covid-19 sur les 3339 auto-tests effectués

Tahiti, le 29 juillet 2020 - Dans son dernier point de situation du mercredi 29 juillet, la Direction de la santé annonce qu’il n’y a toujours aucun nouveau cas de Covid-19 recensé en Polynésie française sur les 3339 auto-tests réalisés depuis la reprise des vols internationaux le 15 juillet.



Bonne nouvelle, depuis la réouverture des vols internationaux le 15 juillet, aucun nouveau cas de Covid-19 en Polynésie française n’a été déclaré, selon un communiqué publié par la Direction de la santé ce mercredi.

Au total, ce sont 4130 arrivées de voyageurs qui ont été enregistrées entre le 15 juillet et le 26 juillet, 3339 auto-tests ont déjà été analysés à l’Institut Louis Malardé et tous se sont révélés négatifs. 248 personnes ont aussi été testées hors auto-tests pour des résultats également négatifs.

Les touristes représentent 71% des arrivants, dont 24% en provenance des Etats-Unis. Les îles les plus visitées sont Moorea, Bora-Bora, ainsi que les autres îles Sous-le-Vent et les atolls de Rangiroa et Fakarava aux Tuamotu.

Le premier cas de Covid-19 en Polynésie française avait été confirmé le 10 mars dernier. Au total, 62 cas, dont 32 cas importés, ont été confirmés depuis cette date.