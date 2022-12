Auchan arrive en Polynésie

L’enseigne Auchan va s’implanter à Tahiti et Moorea. L’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a reçu jeudi la notification du groupe Aline indiquant que les magasins de Super U Tamanu à Punaauia et U Express Cécile à Papeete allaient passer sous l’enseigne de l’oiseau rouge en juillet 2023. Le nouveau magasin du groupe Aline qui doit voir le jour à Moorea sous l’appellation “Super Moz” sera également sous enseigne Auchan. L'homme d'affaires et patron du groupe, Albert Aline, s'est exprimé sur ce changement d’enseigne sur Radio 1 : “U est une belle enseigne. Mais aujourd’hui elle ne nous permet pas de nous développer comme nous le voulons.”