Au tribunal, trafic d'ice, grand banditisme lyonnais et poker clandestin

Tahiti, le 15 avril 2024 - Un homme âgé de 30 ans a été condamné lundi en comparution immédiate pour avoir organisé l'importation de 100 grammes d'ice par voie postale. L'individu, qui a expliqué à la barre qu'il avait commis les faits pour rembourser ses dettes contractées auprès de figures du grand banditisme lyonnais lors de parties de poker clandestines, a écopé de quatre ans de prison dont 18 mois avec sursis.



Le tribunal correctionnel a jugé, lundi en comparution immédiate, un ancien militaire de 30 ans qui était poursuivi pour avoir commandité l'importation de 100 grammes d'ice par voie postale. Le trentenaire – déjà condamné à sept reprises – était poursuivi aux côtés de l'un de ses amis d'enfance auquel il était reproché d'avoir récupéré le colis. Enfin, il était reproché à la femme de ce dernier d'avoir détenu du paka et de l'ice.



Cette affaire quelque peu rocambolesque avait débuté le 4 mars lorsque les douaniers avaient intercepté un colis contenant des jouets, un “coussin en forme de fraise”, un “doudou panda” ainsi qu'un poupon dans lequel était dissimulé un “pochon thermosoudé” avec 100 grammes d'ice cachés à l'intérieur. Après avoir reconstitué le colis à l'identique, les douaniers l'avaient remis aux services postaux afin qu'il parvienne à l'adresse postale indiquée. Deux jours plus tard, un homme inconnu de la justice s'était présenté au bureau de poste de Taravao où il avait été interpellé. Alors qu'il se trouvait en garde à vue, un autre individu s'était présenté de lui-même à la gendarmerie pour expliquer qu'il était le commanditaire de l'envoi et que l'homme interpellé – un ami d'enfance – n'avait fait que lui donner son adresse afin qu'il réceptionne la drogue.



Séquestration et passage à tabac



À son tour placé en garde à vue, cet ancien militaire, fraîchement revenu de métropole où il vivait depuis dix ans, avait expliqué qu'il s'était fait envoyer la drogue car il devait éponger de grosses dettes contractées auprès du milieu lyonnais du grand banditisme. L'homme avait également affirmé qu'en décembre dernier, il avait été séquestré dans l'Hexagone par des mafieux qui l'avaient enfermé dans une cave pour le frapper et le menacer.



Un scénario aux accents cinématographiques que le trentenaire a bien eu du mal à décrire à la barre du tribunal lundi lors de son procès. Longuement interrogé par la présidente du tribunal, le prévenu a confirmé cette version tout en expliquant qu'il ne se souvenait pas dès qu'il était questionné sur l'identité de la personne qui avait envoyé le colis de métropole. Interrogé à son tour, l'homme qui avait récupéré le colis a quant à lui indiqué qu'il avait accepté que l'on fasse usage de son adresse en contrepartie de 15 grammes d'ice.



Pas d'élément “tangible”



“Malgré la clarté des débats menés” par le tribunal, le procureur de la République a assuré lors de ses réquisitions que “nous n'aurons jamais le fin mot du contexte de cette importation” alors même que le “narratif” de l'ancien militaire n'a été “corroboré par aucun élément tangible”. Quatre ans de prison dont deux avec sursis ont finalement été requis à son encontre ainsi que de son ami d'enfance. Deux ans de prison dont un avec sursis ont également été requis contre la prévenue consommatrice de stupéfiants.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le prévenu le plus lourdement impliqué à quatre ans de prison dont 18 mois avec sursis. L'homme et la femme qui étaient jugés à ses côtés ont été respectivement condamnés à trois ans de prison dont 18 mois de sursis et neuf mois de sursis.



Rédigé par Garance Colbert le Lundi 15 Avril 2024 à 17:25 | Lu 1280 fois