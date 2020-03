"Au soleil redouté", ambiance polar à Hiva Oa

TAHITI, le 13 mars 2020 - L'auteur Michel Bussi situe l'intrigue de son roman policier intitulé "Au Soleil redouté" en Polynésie. Et plus précisément à Hiva Oa, aux Marquises. Il avait envie d'écrire un huis clos dans une île la plus lointaine possible.



Au Soleil redouté, paru aux Presses de la Cité, est le nouveau roman policier de Michel Bussi. L'auteur a donné ce nom à une pension qu'il a située à Hiva Oa. " J'avais envie d'écrire un huis clos sur une île la plus lointaine et éloignée possible. " D'où son choix pour les Marquises.



Michel Bussi est d'abord un chercheur, spécialisé en géographie électorale. Professeur à l'université de Rouen, directeur d'un laboratoire au Centre national de recherches scientifiques (CNRS), il s'est mis, à partir de 2006, à écrire des romans policiers. Il est le deuxième auteur le plus lu en France avec plus d'un million de livres vendus.



" J'avais une histoire en tête, une intrigue, des personnages ", dit-il. " Il me fallait un lieu, une atmosphère pour l'écrire. J'ai imaginé une sorte de résidence dans un endroit isolé ". Il a cherché sur le globe un endroit où ses personnages se retrouveraient coupés du monde, y compris de la police. Il est tombé sur les Marquises.



En arrivant à Hiva Oa, l'auteur a eu une déconvenue. Il a découvert que sur l'île se trouvaient policiers et gendarmes. Il a néanmoins maintenu son choix car " Gauguin et Brel y étaient passés, ils pouvaient colorer mon roman car je fais référence à des chansons ".



Pour prendre de la distance, il n'a pas écrit le roman à la première personne. " Je ne suis pas Polynésien, aussi, pour moi comme pour le lecteur, cela me semblait plus accessible d'opter pour un regard extérieur. "



Michel Bussi a visité Hiva Oa en juillet 2018. Il a pris conscience de l'existence sur cette île en particulier et dans l'archipel en général d'une " microsociété avec ses codes, sa loi, ses rituels ". Il cite en exemple une cabane en bord de plage utilisée comme résidence secondaire par un habitant. " C'est à lui, mais la cabane est ouverte à d'autres quand il n'y est pas ! "



Les Marquises, "nimbées de mystères"



Pour lui, les Marquises sont " nimbées de mystères ". La "tradition ancienne" y reste vivante. " Les Marquisiens ont un recul sur leur histoire, leur culture à la fois moderne et traditionnelle. " Il ajoute : " quand ils parlent du cannibalisme, il y a une part de réalité et une part d'humour. Ils jouent à faire peur. On ne sait jamais trop sur quel pied danser mais ils sont attachants ".



Les paysages ont, eux aussi, comblé l'auteur. C'est à la fois " paradisiaque ", "on en prend plein les yeux", affirme Michel Bussi et en même temps il y a " quelque chose de sauvage qui peut devenir inquiétant ". Idéal pour un roman policier.



En tête des ventes



De très nombreux lecteurs en ont déjà profité. Une petite semaine après sa parution (le 6 février), Au Soleil redouté se classait quatrième meilleure vente toutes catégories confondues par le magazine Livres Hebdo. Edi stat (statistiques de l'édition) plaçait cet ouvrage au deuxième rang des ventes pour la semaine du 24 février au 1er mars.