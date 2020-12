Au revoir l'ami !

Tahiti, le 13 décembre 2020 - Jean-Claude Soulier est décédé samedi dans sa 84e année. Avec son départ, se tourne une page de l’histoire de la presse écrite quotidienne locale. Mais il laisse en héritage un monument iconographique du Tahiti des années 1960 à 1990.



Pionnier du photojournalisme au fenua, reporter, rédacteur en chef adjoint de La Dépêche de Tahiti pendant vingt-deux ans, Jean-Claude Soulier a accumulé entre 1959 et 2001, une iconographie historique unique. Ce Ch’ti piqué par le tiare nous a quitté samedi matin, dans sa 84e année des suite d’une infection par le Covid-19. Il sera inhumé demain matin au cimetière de Papara.



Arrivé à Tahiti en 1959 comme électricien pour la compagnie aérienne TAI, il ne quittera plus le territoire. Amateur de photo, entre deux maintenances d’avions, il immortalise les personnalités et vedettes de passage. Une activité dont il fait d’abord un complément de revenu en collaborant avec le quotidien Les Nouvelles de Tahiti, fondé quelques années plus tôt. Il rejoint finalement la petite équipe constituée autour d’Alain Mottet, Gérard Pugin, Charles Pétras. En 1964, il passe à la concurrence, au Journal de Tahiti que dirige Philippe Mazellier. Un an plus tard, à la suite d'un désaccord avec le fondateur, Mazellier créé son propre journal, La Dépêche de Tahiti. Jean-Claude Soulier, toujours pigiste, le suit dans cette aventure.



Durant les années 1960 à 1980, il est de toutes les arrivées et départs. Il va accumuler les clichés de star : Tino Rossi, Jacques Dutronc, Rika Zarai, Sacha Distel, Joe Dassin, Brigitte Bardot, Gilbert Bécaud, Louison Bobet, Adamo, Johnny Hallyday, Gérard Depardieu, Caroline de Monaco, Gérard Jugnot, Richard Antony, Dalida, Fernand Raynaud, Carlos, Zanini, Alfred Hitchock, Marlon Brando, Charles Aznavour, Alain Barrière, John Travolta, Éric Tabarly, etc.



Une banque d'images du Tahiti "belle époque"



Parallèlement, il est depuis 1964 propriétaire d’un magasin de photos à Papeete qu’il animera jusqu’en 1979 : l’Agence Tiare Photo. Soirées privées, clubs sportifs, amicales, manifestations folkloriques, visites officielles de personnalités, photos d’actualité, Jean-Claude Soulier est partout présent avec sa boîte Kodak ou son 24x36 Minolta. Pendant ces quinze ans, il accumule une inédite banque d’images qui porte aujourd’hui témoignage de ce que certains considèrent comme le Tahiti "belle époque".



Son aventure, Jean-Claude Soulier la poursuit finalement à La Dépêche de Tahiti, de 1979 à 2001. C’est là qu’il termine sa carrière comme rédacteur en chef adjoint du journal de la Fautaua. Sa bonne humeur piquée d'humour, sa grande bienveillance, son professionnalisme et son dévouement en feront l’un des cadres préférés des reporters et journalistes de la rédaction.



De cette vie de photojournaliste, Jean-Claude Soulier laisse en héritage des milliers de clichés d’époque. Ceux qui ont eu la chance de le connaître se souviendront d’un ami fidèle. Un homme à qui on veut pouvoir dire : au revoir l’ami !