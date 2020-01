Au procès Barbion, la « société polynésienne avide de justice »

Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public n’a pu que « constater » qu’il était « bien rare qu’une affaire de mœurs fasse autant parler et amène autant de controverses, de polémiques ». Et ce constat, selon l’avocat général, est lié à « la position des prévenus dans la société ». A celle de Sabine Boiron tout d’abord, « une ex-institutrice à laquelle la société a pu confier ses enfants pour les éduquer et qui, en réalité, toxicomane et profitant à titre personnel de la faiblesse de jeunes filles ». A celle du promoteur Thierry Barbion ensuite, un « entrepreneur popa’a qui a brillamment réussi, propriétaire de nombreux hôtels de luxe, qui a épousé une reine de beauté » et qui, « en raison de ses apports à l’économie de la Polynésie, a pu être considéré comme intouchable ». A celle de Marc Ramel enfin, « un patron de bar farani » qui a « profité de ses connaissances pour consommer des jeunes filles polynésiennes et notamment des mineures ».



Évoquant un procès « emblématique », l’avocat général a affirmé que ce tableau, les faits et la personnalité des prévenus, ne pouvait que « choquer et faire réagir une société polynésienne avide, à juste titre, de justice et d’égalité contre l’exploitation du peuple par les plus puissants et pour plus de protection des plus vulnérables ».