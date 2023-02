Au palais de justice, hommage unanime à la greffière Moea Ateni

Tahiti, le 22 février 2023 – La communauté judiciaire de Papeete s'est massivement réunie jeudi matin au palais de justice pour rendre hommage à Moea Ateni qui s'est éteinte mercredi après 44 ans passés au service de l'institution judiciaire. Les chefs de cour ont rappelé à cette occasion que cette femme, une greffière "douce", "dévouée" et rigoureuse, avait eu une carrière exemplaire.



Emotion jeudi matin dans la grande salle d'audience du palais de justice de Papeete. Magistrats, greffiers, avocats : toute la communauté judiciaire était réunie pour rendre hommage à l'ancienne greffière, Moea Ateni, qui s'est éteinte mercredi. Cette femme solaire, qui a exercé durant 44 ans au service de la justice et des justiciables, avait pris sa retraite en septembre 2021. Tel que l'a rappelé le procureur général, Thomas Pison, Moea Ateni, une "femme douce, énergique et toujours souriante", a eu un "parcours professionnel entièrement dédié au service public depuis 1976 et ce, à toutes les fonctions avant de devenir greffière en 2001". "Lorsque l'on requérait devant elle dans les dossiers les plus compliqués, son beau visage nous donnait de la force et ses quelques mimiques nous permettaient de savoir si l'on avait été dans le droit chemin ou pas" a ajouté Thomas Pison, se référant au dernier poste exercé par Moea Ateni, greffière à la cour d'assises.



Le premier président, Thierry Polle, a ensuite pris la parole pour évoquer la longue et riche carrière de Moea Ateni qui avait été recrutée par le gouverneur de la Polynésie française en juillet 1976 alors que la cour d'appel n'était encore qu'un tribunal supérieur en appel. Nommée agent administratif de 2ème classe du Corps d'Etat de l'administration pour la Polynésie française et titularisée dans le corps des adjoints administratifs en avril 2000, elle avait tout d'abord été bibliothécaire au sein de la cour d'appel de Papeete puis avait été affectée au service de la comptabilité et de la gestion financière de la cour. Elle a ensuite assuré la fonction de secrétaire du premier président de la cour d'appel tout en exerçant de nombreuses tâches de greffe. Lauréate du concours interne de greffiers organisé en 2001, Moea Ateni a été affectée en 2003 au greffe du service pénal de la cour d'appel où elle était chargée des audiences de la cour des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction avant de prendre en charge le service de la cour d'assises. Thierry Polle a lui aussi salué son "efficacité, sa grande rigueur, sa totale discrétion, son esprit d'initiative ainsi que son dévouement et sa disponibilité" qui ont "toujours été relevés par ses hiérarchies successives".