Au moins neuf morts dans l'effondrement d'un immeuble en Jordanie

Amman, Jordanie | AFP | mercredi 14/09/2022 - Au moins neuf personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement mardi d'un immeuble résidentiel à Amman où les services de secours étaient toujours mobilisés mercredi soir pour tenter de retrouver d'éventuels survivants sous les décombres.



"Les équipes de secours ont pu extraire un nouveau corps mercredi soir, le bilan s'élève désormais à neuf morts et les équipes de secours poursuivent leurs recherches", a annoncé la sécurité publique dans un communiqué.



Un précédent bilan communiqué auparavant par cette même source avait fait état de huit morts dans l'effondrement de cet immeuble de quatre étages situé dans le quartier de Jabal Al-Weibdeh, parmi les plus anciens de la capitale jordanienne.



Les équipes de secours ont en revanche pu extraire deux survivants, 24H après le drame: un bébé de 4 mois et un homme de 45 ans, selon cette source.



En raison de l'étroitesse des rues, les véhicules de secours n'ont pas pu accéder sur le site où le déblaiement s'effectue manuellement sous le regard anxieux des proches des personnes ensevelies.



"Selon nos informations, dix personnes sont toujours sous les décombres du bâtiment effondré, certaines parmi elles sont encore en vie", avait auparavant déclaré le porte-parole du gouvernement, Faïsal Chboul, à la chaîne de télévision officielle Al Mamlaka.



"Les opérations de recherche se poursuivent sur le site, le terrain est accidenté, les bâtiments sont proches les uns des autres (...), ce qui rend les recherches difficiles", avait-il précisé.



- Trois arrestations -

Plus de 350 cadres de la défense civile participent aux recherches, a pour sa part déclaré aux journalistes le directeur de la défense civile, Hatem Jaber.



Le parquet a ordonné trois arrestations dans le cadre de l'enquête, dont celle du responsable de l'immeuble ainsi que deux autres personnes impliquées dans des travaux de rénovation qui auraient été effectués sur le bâtiment, selon l'agence de presse officielle Petra.



L'immeuble est "vieux et délabré", avait affirmé mardi le vice-Premier ministre et ministre de l'Administration locale, Taoufik Krichane.



Jabal al-Weibdeh est un quartier connu pour sa vie culturelle animée.



En visite à Paris, le roi Abdallah II de Jordanie, a appelé à "continuer à déployer tous les efforts possibles pour secourir les personnes piégées sous les décombres", selon un communiqué de la Cour.



Le site de l'effondrement a été bouclé mercredi matin et les policiers empêchaient les habitants du quartier de s'approcher pour ne pas entraver les opérations de recherche, a constaté un correspondant de l'AFP.