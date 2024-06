Au moins cinq morts dans les inondations du sud de l'Allemagne

Passau, Allemagne | AFP | mardi 04/06/2024 - Au moins cinq personnes sont décédées dans les inondations du sud de l'Allemagne où la situation restait tendue mardi et la Croix-Rouge contrainte de distribuer de la nourriture par bateau aux habitants blogués chez eux.



Les pluies diluviennes qui se sont abattues depuis vendredi sur le sud du pays ont engendré des crues mobilisant plus de 60.000 sauveteurs en Bavière. Elles ont provoqué l'évacuation de plus de 6.000 personnes dans cette région.



Le bilan des victimes est passé à au moins 5 morts mardi, après le décès d'une femme de 52 ans qui s'est retrouvée coincée dans sa voiture prise dans les flots, selon la police.



Les jours précédents, trois personnes avaient été retrouvées mortes dans leurs sous-sols, et un sauveteur a perdu la vie après que son bateau a chaviré.



Plusieurs personnes sont toujours portées disparues, mais la police a signalé le sauvetage d'une femme de 32 ans mardi après 52 heures perchée dans un arbre pour échapper aux crues. Elle a été localisée par la police dans la forêt près de Neu-Ulm, en Bavière, grâce à un drone.



A Passau, au sud-est du pays, à la frontière de l'Autriche, une grande partie du centre est submergée. Surnommée "la ville aux trois rivières" --car sise au confluent du Danube, de l'Inn et de l'Ilz-- elle a déclaré l’état d'urgence alors que le niveau du Danube a atteint les 10 mètres à la mi-journée.



La ville s'était préparée à la montée des eaux du Danube depuis vendredi, lorsque les pluies torrentielles ont commencé, a déclaré son maire, Jürgen Dupper, lors d'une conférence de presse.



Mais le niveau du fleuve de l'Inn monte en même temps que celui du Danube, une situation que la ville "ne peut pas gérer", a déclaré Jürgen Dupper. "Pour le moment, il n'y a eu aucune perte humaine. C'est le plus important", a ajouté M. Dupper.



Le Land de Bavière met en place une aide "d'au moins 100 millions" d'euros, a déclaré mardi à Munich le chef de gouvernement de cette région Markus Söder.



Le célèbre club de foot bavarois, FC Bayern, a aussi annoncé mardi faire don d'un million d'euros aux victimes des inondations.



"Les inondations ont causé de gros dégâts et de terribles souffrances. Dans des situations aussi exceptionnelles que celle-ci, un esprit de solidarité est nécessaire", a déclaré Herbert Hainer, le président du FC Bayern dans un communiqué.