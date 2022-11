Au moins 15 morts dans un incendie dans un bar en Russie, la piste d'un homme ivre évoquée

Moscou, Russie | AFP | samedi 05/11/2022 - Au moins 15 personnes sont mortes dans la nuit de vendredi à samedi dans l'incendie d'un bar en Russie à Kostroma, à quelque 300 kilomètres au nord-est de Moscou, selon l'agence Tass, qui évoque la piste d'un homme ivre ayant tiré une fusée de détresse.



Dans un premier temps, le gouverneur de la région, Sergueï Sitnikov, avait fait état, sur le réseau social Telegram, de 13 morts et de cinq autres personnes blessées mais qui n'ont pas eu besoin d'être hospitalisées.



"Deux corps supplémentaires ont été découverts. Ce qui signifie que le nombre de morts est désormais de 15", a précisé l'agence Tass citant des sources des services d'urgence.



Le feu a vraisemblablement été déclenché par un homme ivre qui a tiré une fusée de détresse sur la piste de danse, a écrit l'agence Tass, citant des sources au sein des services d'urgence.



"Il était au bar avec une femme, à laquelle il a offert des fleurs avec une fusée de détresse dans ses mains". "Il est allé sur la piste de danse et a tiré", selon ces sources.



Quelque 250 personnes ont été évacuées de l'entrepôt dans lequel le feu s'est déclaré, selon les autorités locales.



L'incendie, survenu dans un bar dansant et restaurant du nom de "Poligon", initialement présenté comme un café, a été éteint en début de matinée, a précisé le gouverneur.



Selon les services d'urgence, qui ont été alertés vers 02H00 (23H00 GMT vendredi), le feu s'est propagé sur une surface de 3.500 m2.



Sur son site, Poligon se présente comme une brasserie traditionnelle russe le jour et un bar dansant la nuit, très populaire auprès des agents de police de circulation, ouvert toute la nuit.



Des images diffusées par la télévision publique montraient des dizaines de membres des services d'urgence lutter contre les flammes.



Un pompier interrogé par la télévision publique locale a affirmé que 50 pompiers et 20 camions à incendie avaient été nécessaires pour venir à bout du feu, difficile à maîtriser en raison des risques d'effondrement du bâtiment.



Kostroma, ville de 230.000 habitants située sur les rives de la Volga, est l'une des plus anciennes cités de Russie, célèbre pour son architecture médiévale et ses monastères.