Au moins 130 millions Fcfp pour les Trois cascades

Tahiti, le 16 décembre 2019 - Un appel d'offre a été lancé le 26 novembre dernier par le ministère du Tourisme pour des travaux d'aménagement de l'accès aux cascades de Haamaremare Iti et de Haamaremare Rahi du site des Trois cascades, fermées au public depuis 2015. Le montant de ces travaux est estimé à 60 millions de Fcpf. Et au titre du contrat de projets, 70 millions de Fcpf ont été accordés aux services de l'Equipement pour la mise en place d’une passerelle suspendue de 30 mètres.



Les cascades Haamaremare Iti et Haamaremare Rahi du site des Trois cascades à Tiarei sont inaccessibles au public depuis plus de quatre ans. Mais les choses devraient bouger sur l'un des sites les plus emblématiques de la côte est.



Le 26 novembre dernier le ministère du Tourisme a lancé un appel d'offre pour des "travaux d'aménagement de l'accès aux cascades 2 et 3." Les candidats ont jusqu'au 27 décembre pour se faire connaître auprès des services du Pays.



Ces travaux, d'un montant estimé à 60 millions de Fcfp et d'une durée de dix mois, font suite aux études qui ont été lancées en 2017 par le ministère du Tourisme pour rendre de nouveau possible l’accès au public.

La question du site des Trois cascades a également été abordée jeudi dernier lors des comités de pilotage des différents dispositifs de soutien financier de l’Etat au Pays.



Au titre du contrat de projets, 70 millions de Fcpf ont été accordés aux services de l'Equipement pour la mise en place d’une passerelle suspendue de 30 mètres, avec un cheminement piéton sécurisé conduisant à un point de vue sur les cascades Haamaremare Iti et Haamaremare Rahi.



Pour rappel, le site avait été particulièrement touché par les intempéries entre 2015 et 2017, provoquant la destruction d'une grande partie des cheminements piétons. Seule la cascade Vaimahuta avait été rouverte au public il y a deux ans après plusieurs mois de travaux.