Au moins 13 morts dans l'incendie d'un bateau en Indonésie

Maumere, Indonésie | AFP | lundi 24/10/2022 - Au moins 13 personnes sont mortes lundi dans l'incendie d'un bateau qui transportait des centaines de passagers dans l'est de l'Indonésie, a-t-on appris auprès de responsables locaux.



Le pont supérieur du KM Express Cantika 77 a pris feu au large de l'île de Timor, dans la province des Petites îles de la Sonde orientales. Le bateau reliait la capitale de la province, Kupang, à la ville de Kalabahi sur l'île d'Alor.



Une grande partie des survivants se sont jetés à l'eau après avoir enfilé des gilets de sauvetage. Certains ont nagé jusqu'à la côte.



Sur 254 passagers et membres d'équipage, 241 ont été secourus, a indiqué à l'AFP le responsable de l'agence de transports de la province, Isyak Nuka.



"Treize personnes sont mortes. Les 241 autres ont été évacuées", a déclaré M. Nuka, qui n'a pas précisé la cause du sinistre.



De son côté, le responsable des secours locaux, I Putu Sudayana, a fait état d'un bilan de 14 morts sur un total de 240 passagers et membres d'équipage.



"Nous avons évacué 240 personnes, dont 14 morts et 226 survivants", a-t-il déclaré.



Les autorités ont envoyé des navires de secours mais des pêcheurs locaux ont également participé aux opérations de sauvetage.



Le bateau pouvait transporter jusqu'à 250 personnes, selon les autorités.



Les accidents en mer sont fréquents en Indonésie, archipel qui compte plus de 17.000 îles, dont la population compte sur les ferrys et autres bateaux pour ses déplacements malgré des normes insuffisantes en matière de sécurité.



En 2018, quelque 160 personnes ont péri dans le naufrage d'un ferry dans l'un des lacs les plus profonds du monde sur l'île de Sumatra.