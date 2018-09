Au-delà du temps, un recueil de petits textes pour les grands enfants

PAPEETE, le 11 septembre 2018 - Simone Jourdan Sanchez, l’auteur du Chant du vent paru aux éditions Au Vent des îles signe un nouvel ouvrage. Baptisé Au delà du temps, il rassemble un ensemble de contes, légendes, récit de la Polynésie… et d’ailleurs. Il est disponible depuis ce début de semaine.



Le nouvel ouvrage de Simone Jourdan Sanchez, Au-delà du temps, rassemble des textes courts, des contes, des légendes, des récits. " Mais ce n’est pas un livre à l’attention des enfants. Le conte notamment est un genre littéraire comme un autre, à part entière, un genre que j’aime ", insiste l’auteur.



Le conte est un récit court, un récit de faits qui pose un regard sur la réalité par le biais du merveilleux ou du fantastique. En général, il distrait ou instruit tout en amusant. " Je trouve que c’est une façon pudique d’écrire, il y a dans les contes de la pudeur que l’on ne retrouve pas ailleurs ."



Les lecteurs d’Au delà du temps pourront retrouver des textes déjà publiés dont certains ont été primés mais aussi des textes inédits. De deux larmes du ciel par exemple a reçu le 1er prix du concours Gens de lettres à l’Académie littéraire et artistique de l’École de la Loire, L’Oiseau et la petite olive est un conte finaliste au concours international de la littérature Art-Phare de 1990. Malgré son prix, il n’a encore jamais été publié.



Tous les textes sont illustrés par des dessins ou tableaux originaux réalisés pour le livre par Philippe Dubois, Christine Debloudts, Carole Bayet, Simone Testeguide ou bien encore Cristián Arévalo.



Au total, le livre compte six contes (Les Contes du filet d’or), une légende : La Légende de la perle noire qui se déroulent en Polynésie. Il y a également un récit, Sous le regard des grands moai qui, lui, raconte l’Île de Pâques. " Je l’ai rédigé lors de mes séjours sur place ", précise Simone Jourdan Sanchez.



Pour l’écrire elle s’est inspirée de textes d’Alfred Métraux, un anthropologue d’origine suisse, spécialiste des peuples d’Amérique latine, d’Haïti et de l’Île de Pâques. L’auteure a par ailleurs travaillé avec l’archéologue Claudio Cristino qui a relu le récit et valider certains passages en liens avec son domaine d’activité.



Pour en savoir plus sur l’auteur et son dernier ouvrage, rendez-vous samedi à la librairie Odyssey, une séance de dédicaces est prévue.