Au Tiki Fest, Booba reprendra ses “hits” et ses “classiques”

Tahiti, le 10 avril 2024 – Le poids lourd du rap français, Booba, est arrivé à l'aéroport de Tahiti-Faa'a mercredi matin pour un séjour au Fenua. Il se produira samedi lors de la troisième édition du Tiki Fest aux côtés de Martin Solveig et de Synapson où il reprendra tous ses classiques. Plus de 6 000 personnes sont attendues.



L'homme qui règne sur le rap français depuis deux décennies, Booba, a atterri mercredi matin à l'aube à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Un an après la venue d'Orelsan, l'artiste, producteur et homme d'affaires a en effet rejoint le Fenua pour participer à la troisième édition du Tiki Fest qui se déroulera samedi au parc Vaira'i à Punaauia en présence, notamment, d'une autre star de la musique, le roi de l'électro Martin Solveig. Accueilli en musique, Booba a confié à la presse qu'il était très content de “rencontrer le public polynésien” et de découvrir “l'une des plus belles destinations au monde”. Un séjour au cours duquel il compte faire de la pêche, de la plongée, de la randonnée et visiter Tahiti.



Alors que plus de 6 000 personnes sont attendues samedi au parc Vaira'i, la légende du rap français a annoncé qu'elle allait reprendre “que des hits et des classiques” dans une ambiance de “fête” et de bonne humeur. S'il pense que ce séjour lui inspirera “une ou deux punchlines” pour des “morceaux futurs”, Booba a nié les récentes rumeurs selon lesquelles il allait reformer le groupe mythique qui l'a fait connaître, Lunatic, avec Ali.

Notons qu'outre Booba et Martin Solveig – qui se produiront dans la soirée – le Tiki Fest accueillera samedi le groupe Synapson, le chanteur de reggae-dance hall, Biga Ranx, mais aussi Pepena, Vaki ou bien encore T-Unit. Du gros son, donc, en perspective et une expérience qui s'inscrit dans une logique de préservation de l'environnement. Interviewé dans nos colonnes en décembre dernier, l'organisateur du Tiki Fest, Florian Sodoyer, avait en effet rappelé que l'événement bénéficie d'un label "écoresponsable".



Pratique De 11 heures à minuit.

Deux scènes seront intstallées dans le parc Vairai sur lesquelles se produiront Booba, Martin Solveig, Synapson, Biga*Ranx, Tessa B, Pepena, Kouro, Nohorai, T-Unit, Pony, Vaki, Sam, Smada, Saxocha et Analog Grammar.

Tarifs : 7 000 francs et 12 000 francs (offre VIP).

Billets en vente dans les magasins iStore (Faa'a) et Elite (centre Vaima) ou en ligne

8 my.weezevent.com/tikifest

